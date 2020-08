I 90 anni di Betty Boop: storia della prima sex symbol dell’animazione

Il 9 agosto del 1930 il celebre personaggio prodotto dai fratelli Fleischer compariva per la prima volta nel cartone in bianco e nero "Dizzy Dishes". Dall’aspetto iniziale di una barboncina a quello femminile con gli abiti succinti, ecco le cose da sapere sulla figura irriverente e maliziosa della flapper americana

Betty Boop compie 90 anni. La prima sex symbol dell’animazione americana fece la sua comparsa in "Dizzy Dishes", un cartone in bianco e nero, il 9 agosto del 1930. All’epoca, però, il suo aspetto era sotto forma di barboncina. Per vederla con sembianze umane e con il suo tipico taglio di capelli corto e frangiato bisognerà aspettare due anni, quando apparve nel cortometraggio “Bamboo Kane” nel 1932. Dall’esordio a oggi, il personaggio della ragazza con le spalle scoperte e la giarrettiera è diventata simbolo delle flapper e dell’età del jazz.

Il cartone dei fratelli Fleischer vedi anche Da Corinne Griffith a Betty Boop, ecco le flapper più famose Betty Boop è stata ideata dall’animatore Grim Natwick ed esordì grazie ai fratelli Fleischer nel cortometraggio "Dizzy Dishes". Il personaggio, nei primi anni ’30, ebbe la voce dell’attrice Ann Little e si fece notare subito per la sua grande carica erotica, fuori dagli schemi per quell’epoca. Irriverente, maliziosa e per alcuni tratti mascolina, rappresentava la tipica flapper, ossia una ragazza alla moda libera e disinvolta del periodo jazz. Autoironica e consapevole del proprio sex appeal, la figura ha rappresentato una completa innovazione per le convenzioni di quegli anni.

Le caratteristiche di Betty Boop approfondimento I Simpson festeggiano 30 anni: 10 cose da sapere sul cartone animato Capellli neri, corti e con la frangia, abito scuro succinto, che lascia le spalle scoperte mettendo in mostra la giarrettiera, orecchini a cerchio: sono questi i tratti distintivi di Betty Boop, che dallo schermo sono poi passati a essere stampati e ripresi in tutto il mondo, ancora oggi, su abiti e oggetti vintage. Eppure la carriera del personaggio non è stata molto lunga. Già nel 1939 Betty fu costretta ad abbandonare gli schermi a causa delle proteste, iniziate nel 1934, del pubblico conservatore e dell’applicazione del Codice Hays. Ritenuta troppo osé e provocatoria, la figura di Betty Boop fu costretta a cambiare look adottando un outfit più morigerato e a dedicarsi alle faccende domestiche. Così il personaggio perse presto i suoi fan, ma la sua immagine originale è rimasta impressa negli spettatori fino a oggi.

WebPhoto