L'attore e ballerino americano è morto il 19 novembre nella sua casa di Los Angeles, per un improvviso problema cardiaco. A darne notizia è stata la Interact Theatre Company, la compagnia teatrale di cui era uno dei fondatori. Aveva fatto parte del cast originale di "Cats" a Broadway e in tv aveva recitato in serie come "American Horror Story", "Ratched" e "General Hospital"

Hollywood e il teatro americano piangono Steven Hack. Il suo nome era poco noto al grande pubblico, ma la sua faccia era conosciuta: per oltre quarant'anni Hack è passato dai palchi di Broadway ai set di cinema e tv, con decine di ruoli in alcune delle serie più famose. La notizia della sua morte è arrivata qualche giorno dopo, quando la compagnia teatrale a cui era legato da tanti anni ha pubblicato un messaggio sui social.

Steven Hack, l'annuncio della Interact Theatre Company

La Interact Theatre Company di Los Angeles ha annunciato la morte dell'attore su Instagram. Nel comunicato ha spiegato che Hack si è spento in casa "in seguito a un evento cardiaco improvviso e inaspettato". La compagnia lo ha ricordato come uno dei suoi membri fondatori, che ha contribuito a darle forma nei primi anni. Ha descritto Hack come un interprete versatile, ma anche come un ottimo grafico e un componente molto amato della sua famiglia artistica. Nel messaggio sono stati ricordati anche la sua creatività, il suo senso dell'umorismo e la sua generosità, e sono state fatte le condoglianze a familiari, amici e a tutti quelli che gli volevano bene.