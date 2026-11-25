L'attore e ballerino americano è morto il 19 novembre nella sua casa di Los Angeles, per un improvviso problema cardiaco. A darne notizia è stata la Interact Theatre Company, la compagnia teatrale di cui era uno dei fondatori. Aveva fatto parte del cast originale di "Cats" a Broadway e in tv aveva recitato in serie come "American Horror Story", "Ratched" e "General Hospital"
Hollywood e il teatro americano piangono Steven Hack. Il suo nome era poco noto al grande pubblico, ma la sua faccia era conosciuta: per oltre quarant'anni Hack è passato dai palchi di Broadway ai set di cinema e tv, con decine di ruoli in alcune delle serie più famose. La notizia della sua morte è arrivata qualche giorno dopo, quando la compagnia teatrale a cui era legato da tanti anni ha pubblicato un messaggio sui social.
Steven Hack, l'annuncio della Interact Theatre Company
La Interact Theatre Company di Los Angeles ha annunciato la morte dell'attore su Instagram. Nel comunicato ha spiegato che Hack si è spento in casa "in seguito a un evento cardiaco improvviso e inaspettato". La compagnia lo ha ricordato come uno dei suoi membri fondatori, che ha contribuito a darle forma nei primi anni. Ha descritto Hack come un interprete versatile, ma anche come un ottimo grafico e un componente molto amato della sua famiglia artistica. Nel messaggio sono stati ricordati anche la sua creatività, il suo senso dell'umorismo e la sua generosità, e sono state fatte le condoglianze a familiari, amici e a tutti quelli che gli volevano bene.
Da Grease al cast originale di Cats
Steven Hack è nato a St. Louis, nel Missouri. Ha studiato al California Institute of the Arts e all'American Academy of Dramatic Arts, due delle scuole più importanti per chi vuole fare spettacolo negli Stati Uniti. Ha debuttato da giovanissimo, come ballerino, nel film Grease del 1978, con John Travolta e Olivia Newton-John. Poco dopo è arrivato a Broadway, dove ha fatto parte del cast originale di Cats, il celebre musical di Andrew Lloyd Webber. Nello spettacolo ha interpretato diversi gatti e ha fatto anche da sostituto in vari ruoli, tra cui Mungojerrie, Coricopat, Pouncival e Tumblebrutus. Sul palco è comparso anche in A Chorus Line, un altro dei musical più amati della storia di Broadway.
Da American Horror Story a General Hospital, la carriera in tv
In seguito Hack si è trasferito a Los Angeles e ha cominciato a lavorare molto per la televisione, diventando un caratterista molto richiesto. Ha recitato in American Horror Story: 1984, la nona stagione della serie horror di Ryan Murphy, ambientata in un campo estivo, e in Ratched, la serie Netflix dello stesso autore. Ha avuto ruoli anche in Seinfeld, The West Wing, Scrubs, Criminal Minds, Agent Carter e Fresh Off the Boat. Ha preso parte anche alle soap opera Il tempo della nostra vita e General Hospital. Negli ultimi anni lo si è visto in Pam & Tommy e Angelyne. Al cinema ha recitato, tra gli altri, in Thor: The Dark World della Marvel e in Amsterdam di David O. Russell.