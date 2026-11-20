L’ex giocatore di baseball, che aveva lanciato per i Chicago White Sox e i New York Mets prima di diventare attore, è stato trovato morto martedì 17 novembre in un complesso residenziale di Dallas, in Texas. Al cinema aveva debuttato nel 2013 in “Attacco al potere - Olympus Has Fallen”. Le cause della morte sono ancora da chiarire

Lance Broadway ha avuto due carriere: prima come lanciatore in Major League, poi come attore a Hollywood. È morto a 43 anni, e la notizia ha sorpreso sia il mondo dello sport sia quello dello spettacolo.

Tra i primi a comunicare la sua morte Jamie Plunkett, giornalista sportivo della Texas Christian University, l’università dove Broadway ha giocato da ragazzo. Poi la notizia è stata ripresa dai principali media americani, da Associated Press a TMZ.

Lance Broadway, il ritrovamento a Dallas

Secondo l’ufficio del medico legale della contea di Dallas, Broadway è stato trovato morto nella tromba delle scale di un complesso residenziale vicino a Lemon Avenue, non lontano dall’aeroporto di Dallas Love Field. La polizia ha raccontato a TMZ di essere arrivata dopo una chiamata al 911, verso le 18.40 di martedì, da parte di una persona che aveva trovato il corpo. Per ora la modalità del decesso risulta “in attesa di definizione”, e si aspettano i risultati dell’autopsia. Solo pochi giorni prima, all’inizio di novembre, l’ex atleta aveva pubblicato su Instagram un post dedicato alla nipote.