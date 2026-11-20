L’ex giocatore di baseball, che aveva lanciato per i Chicago White Sox e i New York Mets prima di diventare attore, è stato trovato morto martedì 17 novembre in un complesso residenziale di Dallas, in Texas. Al cinema aveva debuttato nel 2013 in “Attacco al potere - Olympus Has Fallen”. Le cause della morte sono ancora da chiarire
Lance Broadway ha avuto due carriere: prima come lanciatore in Major League, poi come attore a Hollywood. È morto a 43 anni, e la notizia ha sorpreso sia il mondo dello sport sia quello dello spettacolo.
Tra i primi a comunicare la sua morte Jamie Plunkett, giornalista sportivo della Texas Christian University, l’università dove Broadway ha giocato da ragazzo. Poi la notizia è stata ripresa dai principali media americani, da Associated Press a TMZ.
Lance Broadway, il ritrovamento a Dallas
Secondo l’ufficio del medico legale della contea di Dallas, Broadway è stato trovato morto nella tromba delle scale di un complesso residenziale vicino a Lemon Avenue, non lontano dall’aeroporto di Dallas Love Field. La polizia ha raccontato a TMZ di essere arrivata dopo una chiamata al 911, verso le 18.40 di martedì, da parte di una persona che aveva trovato il corpo. Per ora la modalità del decesso risulta “in attesa di definizione”, e si aspettano i risultati dell’autopsia. Solo pochi giorni prima, all’inizio di novembre, l’ex atleta aveva pubblicato su Instagram un post dedicato alla nipote.
La carriera nel baseball
Broadway era nato a Bryan, in Texas, il 20 agosto 1983. Dopo due anni da lanciatore alla Dallas Baptist University era passato alla Texas Christian University. Nel 2005 i Chicago White Sox lo hanno scelto al primo giro del draft, quindicesimo in assoluto, e due anni dopo, il 7 settembre 2007, ha esordito in Major League. Con la squadra di Chicago ha giocato 19 partite, due delle quali da lanciatore titolare. Nel maggio 2009 è stato ceduto ai New York Mets in cambio del ricevitore Ramón Castro, e con loro ha giocato l’ultima partita in Major League il 26 settembre di quell’anno. Poi è passato alle squadre minori dei Toronto Blue Jays, dove ha chiuso la carriera da giocatore.
Da Attacco al potere alle serie tv
Lasciato il baseball, Broadway ha cominciato a recitare. Ha debuttato al cinema nel 2013 con Attacco al potere - Olympus Has Fallen, il film d’azione di Antoine Fuqua con Gerard Butler, in cui interpretava un agente dei servizi segreti impegnato a difendere la Casa Bianca da un attacco terroristico. In seguito ha recitato nel film di fantascienza Teleios, noto anche come Beyond the Trek, dove era il comandante Linden, e in True Tales. In tv ha avuto piccoli ruoli in diverse serie, tra cui Lucifer, Agents of S.H.I.E.L.D., Kevin From Work, Real Husbands of Hollywood e Colony. È proprio in Colony, nel 2017, che è comparso per l’ultima volta sullo schermo.