Dal 7 dicembre lo storico game show torna su Canale 5, nella fascia del preserale, tutti i giorni dal lunedì alla domenica. La conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, che raccoglie l'eredità di Iva Zanicchi, il volto con cui il programma è entrato nella memoria degli italiani
C'è un nuovo volto, per uno dei quiz più famosi della tv italiana. Mediaset ha annunciato ufficialmente il ritorno di OK, il prezzo è giusto!. Che, dopo molti anni di assenza, tornerà sugli schermi di Canale 5 in una versione completamente rinnovata. A guidarla sarà Ilary Blasi, oggi impegnata nella conduzione del Grande Fratello Vip. L'idea è riportare al presente un titolo molto amato, lasciando però invariati lo spirito e le regole che lo hanno reso famoso.
OK, il prezzo è giusto, quando torna e come funziona
Il debutto è fissato per lunedì 7 dicembre. Il programma andrà in onda ogni giorno, dal lunedì alla domenica, nel preserale di Canale 5. Il gioco resta semplice come sempre: i concorrenti devono indovinare il prezzo esatto di un prodotto, che sia la spesa al supermercato, un telefono o un'automobile. Il pubblico in studio, come da tradizione, partecipa attivamente, suggerendo le cifre e facendo il tifo. E, anche da casa, si può giocare insieme ai concorrenti. Nella presentazione, Mediaset ha sottolineato proprio questo aspetto: una trasmissione che non si guarda soltanto, ma a cui si partecipa.
Da Gigi Sabani a Iva Zanicchi, la storia del programma
Il format arriva dagli Stati Uniti, dove The Price Is Right va in onda dal 1956. In Italia è sbarcato nel 1983 con la conduzione di Gigi Sabani, rimasto al timone fino al 1986. Il grande successo è arrivato però con Iva Zanicchi, che lo ha guidato dal 1987 al 2000. La cantante, scelta personalmente da Silvio Berlusconi, ha accompagnato i pomeriggi di intere generazioni di telespettatori. Dopo di lei sono arrivate Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta poi, nel 2001, il programma si è fermato. Negli ultimi anni si è parlato più volte di un ritorno, con diversi nomi messi in campo per la conduzione.
La delusione di Iva Zanicchi
La notizia della scelta di Ilary Blasi non era stata presa bene dalla storica conduttrice. Il primo novembre, ospite di Mara Venier a Domenica In, Iva Zanicchi si era lamentata in diretta di non essere stata nemmeno contattata da Mediaset, chiudendo con un'imprecazione che ha fatto il giro del web: "Ma andate a f…, va". Poche ore dopo si è scusata per i toni, spiegando però che il senso del suo sfogo restava lo stesso. Dopo tanti anni di lavoro con l'azienda e con quel programma, ha detto, si aspettava di ricevere "almeno una telefonata". Ha comunque augurato buona fortuna a Ilary Blasi, precisando di non avere nulla contro di lei.