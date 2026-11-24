Dal 7 dicembre lo storico game show torna su Canale 5, nella fascia del preserale, tutti i giorni dal lunedì alla domenica. La conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, che raccoglie l'eredità di Iva Zanicchi, il volto con cui il programma è entrato nella memoria degli italiani

C'è un nuovo volto, per uno dei quiz più famosi della tv italiana. Mediaset ha annunciato ufficialmente il ritorno di OK, il prezzo è giusto!. Che, dopo molti anni di assenza, tornerà sugli schermi di Canale 5 in una versione completamente rinnovata. A guidarla sarà Ilary Blasi, oggi impegnata nella conduzione del Grande Fratello Vip. L'idea è riportare al presente un titolo molto amato, lasciando però invariati lo spirito e le regole che lo hanno reso famoso.

OK, il prezzo è giusto, quando torna e come funziona

Il debutto è fissato per lunedì 7 dicembre. Il programma andrà in onda ogni giorno, dal lunedì alla domenica, nel preserale di Canale 5. Il gioco resta semplice come sempre: i concorrenti devono indovinare il prezzo esatto di un prodotto, che sia la spesa al supermercato, un telefono o un'automobile. Il pubblico in studio, come da tradizione, partecipa attivamente, suggerendo le cifre e facendo il tifo. E, anche da casa, si può giocare insieme ai concorrenti. Nella presentazione, Mediaset ha sottolineato proprio questo aspetto: una trasmissione che non si guarda soltanto, ma a cui si partecipa.