Il cantante di "Ossessione" e la ballerina australiana di Amici sono ufficialmente una coppia. La conferma è arrivata da Maria De Filippi nella puntata del talent andata in onda domenica 22 novembre su Canale 5. E, successivamente, sotto forma di contenuto Instagram

Non ci sono più dubbi: Samurai Jay e Isobel Kinnear stanno insieme. Le voci su una possibile relazione tra il cantante napoletano, 28 anni, e la ballerina, 23 anni, giravano da settimane. Senza conferme. Ci ha pensato Maria De Filippi, che conosce bene tutti e due, a rendere la notizia pubblica proprio durante il suo programma, con una battuta che ha fatto sorridere lo studio.

Samurai Jay e Isobel Kinnear, la conferma ad Amici

Durante la puntata di Amici 26, registrata giovedì 19 novembre e trasmessa domenica 22, Maria De Filippi si è rivolta a Samurai Jay, che quest'anno è uno dei responsabili artistici del canto. Chiedendogli se volesse occuparsi anche di danza, la conduttrice ha detto: "Ho saputo del fidanzamento con una ballerina che conosco bene". Lui, un po' imbarazzato, ha risposto: "Mi faccio dare lezioni private". Poco dopo Isobel ha pubblicato su Instagram le prime foto ufficiali di coppia.