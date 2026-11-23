Il cantante di "Ossessione" e la ballerina australiana di Amici sono ufficialmente una coppia. La conferma è arrivata da Maria De Filippi nella puntata del talent andata in onda domenica 22 novembre su Canale 5. E, successivamente, sotto forma di contenuto Instagram
Non ci sono più dubbi: Samurai Jay e Isobel Kinnear stanno insieme. Le voci su una possibile relazione tra il cantante napoletano, 28 anni, e la ballerina, 23 anni, giravano da settimane. Senza conferme. Ci ha pensato Maria De Filippi, che conosce bene tutti e due, a rendere la notizia pubblica proprio durante il suo programma, con una battuta che ha fatto sorridere lo studio.
Samurai Jay e Isobel Kinnear, la conferma ad Amici
Durante la puntata di Amici 26, registrata giovedì 19 novembre e trasmessa domenica 22, Maria De Filippi si è rivolta a Samurai Jay, che quest'anno è uno dei responsabili artistici del canto. Chiedendogli se volesse occuparsi anche di danza, la conduttrice ha detto: "Ho saputo del fidanzamento con una ballerina che conosco bene". Lui, un po' imbarazzato, ha risposto: "Mi faccio dare lezioni private". Poco dopo Isobel ha pubblicato su Instagram le prime foto ufficiali di coppia.
Chi è Isobel Kinnear
Isobel Fetiye Kinnear è nata a Sydney, in Australia, nel maggio 2003. Ha cominciato a ballare a tre anni e, da ragazzina, faceva ogni giorno circa tre ore di macchina per andare a lezione in città. Nel 2018 è stata premiata come miglior ballerina dell'anno in un concorso nazionale australiano. Prima di entrare nella scuola di Amici ha fatto il provino per tre anni di fila. Ce l'ha fatta con la ventiduesima edizione, nel 2022-2023, dove è arrivata in finale e ha vinto il premio Tim. Il pubblico si è affezionato a lei anche per il suo modo di parlare, a metà tra l'italiano e l'inglese. Durante il programma aveva avuto una storia con il cantante Cricca, finita qualche mese dopo. Oggi fa parte del corpo di ballo professionista di Amici e - da dicembre 2025 - affianca Max Giusti nella conduzione di Caduta libera, su Canale 5.
Chi è Samurai Jay
Samurai Jay è il nome d'arte di Gennaro Amatore, nato a Mugnano di Napoli il primo ottobre 1998. Mescola rap, sonorità urban e influenze latine. Il grande pubblico lo ha conosciuto a febbraio, quando ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con Ossessione. In classifica il brano si è fermato al diciassettesimo posto, ma è diventato uno dei tormentoni dell'anno ed è stato il primo disco d'oro di quell'edizione. A maggio è uscito il suo secondo album, Amatore, e a ottobre il singolo Le foglie di te con Jovanotti. Proprio a ottobre è entrato ad Amici come responsabile della sezione canto, ed è lì, nel mondo del talent, che ha trovato anche l'amore.