The Voice Senior, Giovanni Scribano vince la settima edizione

Giovanni Scribano è il vincitore della settima edizione di The Voice Senior. Il cantante sessantenne originario di Treviso, componente della squadra di Arisa, ha conquistato il pubblico nella finale di venerdì 13 novembre, trasmessa in diretta su Rai 1 e condotta da Antonella Clerici. A decretare il risultato è stato il televoto, al termine di una serata che ha visto dodici concorrenti contendersi il titolo. Scribano è arrivato all'ultimo confronto insieme ad Anna Cuomo e Sabrina Brodosi, entrambe del team di Fiorella Mannoia, e Cristina Orsi, della squadra di Nek. La sua ultima esibizione sulle note di "Ricordati di me" di Antonello Venditti gli ha permesso di conquistare la vittoria e regalare ad Arisa il suo primo successo come coach del programma. Per lui anche la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia.

una storia di coraggio e passione

Dietro il trionfo televisivo c'è una storia personale segnata da una prova difficile e da un lungo percorso di ritorno alla musica. Scribano, che ha iniziato a suonare la chitarra a dodici anni e ha alle spalle una lunga esperienza sui palchi, ha dovuto interrompere la propria attività artistica dopo aver affrontato un tumore al seno, una patologia rara negli uomini. Le cure e il periodo trascorso lontano dalle esibizioni hanno rappresentato una svolta nella sua vita, ma la passione per il canto è rimasta un punto di riferimento. Nel corso del programma ha raccontato la propria esperienza e il desiderio di tornare a esibirsi, fino alla scelta di visitare nuovamente l'ospedale in cui era stato curato per ringraziare il personale sanitario. Un percorso che ha trovato nella partecipazione a The Voice Senior una nuova occasione di ripartenza. Dopo la proclamazione, visibilmente emozionato, ha commentato: "Non ci posso credere, non so se sto sognando, sono il vincitore di The Voice Senior ed è bellissimo, devo metabolizzare ancora, ho il cuore che mi scoppia".