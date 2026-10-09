The Voice Senior, tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova edizione

Il cambiamento più atteso di The Voice Senior - al via su Rai 1 venerdì 9 ottobre - riguarda le poltrone rosse. Dopo sei stagioni lascia il talent per gli over 60 Loredana Bertè, che resterà legata alla versione dedicata ai più giovani. Al suo posto arriva Fiorella Mannoia, una delle interpreti più importanti della musica italiana. Mannoia ha spiegato di aver trovato il ruolo di coach adatto a lei, proprio per la natura del programma: “Sono tutte persone che hanno altri lavori, che hanno fatto un’altra storia, un’altra vita, ma che hanno questa passione e magari se la portano dietro da sempre”. L’accoglienza dei colleghi è stata calorosa. Rocco Hunt ha definito un “onore” averla nella squadra, mentre la cantante romana ha raccontato di essersi “sentita a casa” fin dai primi giorni di registrazione.