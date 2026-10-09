The Voice Senior, tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova edizione

Introduzione
Venerdì 9 ottobre, su Rai 1, torna il talent condotto da Antonella Clerici che dà spazio ai cantanti over 60. La settima edizione porta una novità importante in giuria: Fiorella Mannoia prende il posto di Loredana Bertè e si siede accanto ad Arisa, Nek e alla coppia formata da Clementino e Rocco Hunt
Quello che devi sapere
Fiorella Mannoia, la grande novità tra i coach
Il cambiamento più atteso di The Voice Senior - al via su Rai 1 venerdì 9 ottobre - riguarda le poltrone rosse. Dopo sei stagioni lascia il talent per gli over 60 Loredana Bertè, che resterà legata alla versione dedicata ai più giovani. Al suo posto arriva Fiorella Mannoia, una delle interpreti più importanti della musica italiana. Mannoia ha spiegato di aver trovato il ruolo di coach adatto a lei, proprio per la natura del programma: “Sono tutte persone che hanno altri lavori, che hanno fatto un’altra storia, un’altra vita, ma che hanno questa passione e magari se la portano dietro da sempre”. L’accoglienza dei colleghi è stata calorosa. Rocco Hunt ha definito un “onore” averla nella squadra, mentre la cantante romana ha raccontato di essersi “sentita a casa” fin dai primi giorni di registrazione.
Chi sono gli altri coach
Accanto a Fiorella Mannoia ci sono tre volti già noti al pubblico del programma. Arisa torna per un’altra stagione, così come Nek, reduce da una prima esperienza da coach particolarmente fortunata. Lo scorso anno, al debutto, ha portato alla vittoria Francesco De Siena, ed è diventato il primo coach del talent a vincere alla sua prima partecipazione. Confermata anche la formula della poltrona condivisa per Clementino e Rocco Hunt. I due rapper campani affrontano insieme la nuova sfida, mettendosi in gioco anche con generi lontani dalla loro musica. “Ho avuto la possibilità di conoscere un repertorio che per motivi generazionali non conoscevo”, ha spiegato Rocco Hunt. Clementino ha invece anticipato un incontro con il country: “Approcciarsi ad un genere nuovo ti fa imparare anche qualcosa”.
Come funziona la gara
Il meccanismo resta quello che il pubblico conosce. Si parte con le Blind Auditions, le audizioni al buio. I coach ascoltano i concorrenti dando loro le spalle e decidono se voltarsi basandosi solo sulla voce. Se a girarsi è più di un coach, è l’artista a scegliere la squadra in cui entrare. Durante questa fase i giudici avranno a disposizione due strumenti strategici: il tasto “Blocco” permette di impedire a un collega di prendere un concorrente, mentre la “Seconda Chance” consente di richiamare in una puntata successiva un cantante che - al primo tentativo - non aveva convinto nessuno. Dopo quattro serate di audizioni, i team saranno composti da sei artisti ciascuno, per un totale di 24 concorrenti.
Dal Knock Out alla finale con il televoto
Superate le Blind, le squadre si sfideranno nel Knock Out. In questa fase saranno ancora i coach a decidere chi andrà avanti: solo tre cantanti per ogni team conquisteranno un posto nella serata conclusiva. In finale la parola passerà al pubblico da casa che, con il televoto, sceglierà il vincitore della settima edizione. Non mancheranno gli ospiti musicali e i duetti tra coach e concorrenti, uno dei momenti più apprezzati dai telespettatori.
Le parole di Antonella Clerici
Alla guida dello show c’è ancora una volta Antonella Clerici, che preferisce lasciare la scena agli altri. “I protagonisti sono i nostri coach: io faccio un po’ da traghettatrice con i telespettatori”, ha spiegato durante la presentazione alla stampa. La conduttrice ha raccontato di essere rimasta sorpresa dal repertorio scelto dai partecipanti: “Quest’anno mi ha colpito anche la scelta delle canzoni, davvero originali”. E ha anticipato “performance molto coraggiose”, capaci di mettere alla prova anche chi canta per mestiere da una vita.