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Anya Taylor-Joy e Denis Villeneuve hanno posato insieme sul red carpet della 15esima edizione del LACMA Art+Film Gala che si è svolto a Los Angeles al County Museum of Art. La serata benefica, che come ogni anno ospita alcuni dei volti più infuenti di Hollywood, è stata l'occasione per ammirare look veramente notevoli, come questo della star di Dune, un dress bianco argento tutto rouches proveniente dall'archivio di Pierre Cardin completato da una parure di Alta Gioielleria di Tiffany & Co. Il regista, invece, ha optato per lo smoking classico.

LACMA Art + Film Gala 2025, i 15 abiti più belli sul red carpet a Los Angeles. FOTO