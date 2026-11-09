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LACMA 2026, gli abiti più belli e i più seducenti sul red carpet. FOTO

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©Getty

L'annuale evento benefico che riunisce al Los Angeles County Museum of Art alcuni dei volti più apprezzati del mondo del cinema, dell'arte e dello spettacolo, è stato l'occasione per gli appassionati di stile di ammirare outfit da sera incredibili, una parte dei quali realizzati per l'occasione da Demna, direttore creativo di Gucci, che sponsorizza il Gala 2026. Kim Kardashian, Emily Ratajkowski e Rosie Huntington-Whiteley tra le più audaci sul red carpet

A cura di Vittoria Romagnuolo

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