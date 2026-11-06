Memorare, a Bologna musica e danza nella Basilica di San Petronio

A Bologna la Basilica di San Petronio torna a proporre MEMORARE ‘26. Danza e canto per il Creato , l’8 e il 9 novembre : «una meditazione per ricordare ciò che è importante per la nostra umanità, attraverso il sublime linguaggio artistico della danza, che racchiude in sé il dono unico dell’armonia e della bellezza» nelle parole del Cardinale Matteo Maria Zuppi , Arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo una prima edizione nel 2022 dedicata all’esercizio della meditazione, e una seconda nel 2024 auspicante la pace, la Basilica ospiterà di nuovo la danza, offrendo a tutti coloro che vorranno farsene toccare il proprio linguaggio religioso, reso sonoro dalla sua storica Cappella musicale.

Il Cantico delle Creature

«Il tema scelto, per l’8° centenario della morte di San Francesco, è il suo Cantico delle Creature: vogliamo ricordare l’impegno di custodire insieme la Casa Comune, ovvero la Creazione. Spesso ci sfugge, mentre era ben chiaro al santo di Assisi, che la terra non è nostra, ma ci viene affidata» precisa il Cardinale. «Fra tutti gli sguardi soffermatisi sulle creature, quello di San Francesco ci consegna, da otto secoli, una visione del mondo unica: oltre l’ammirazione, animata da partecipazione e familiarità con l’intero Creato. Abbiamo nostalgia di quella visione delle creature, affievolitasi nell’umanità di questa nostra generazione, appiattita sull’utile e sul profitto».

Per questa ragione il Cardinal Zuppi ha fortemente voluto la nuova edizione di “Memorare”: un «bisogno» lo definisce, che quest’anno, oltre alla rappresentazione aperta come di consueto a tutta la cittadinanza (lunedì 9 novembre, ore 20:30) si completa di un secondo appuntamento: una “prova generale aperta” il giorno precedente (domenica 8 novembre ore 17:00) dedicata agli studenti delle scuole. La cura di incoraggiare tutti, e in particolare il mondo giovanile, è l’aspirazione della meditazione in San Petronio. Tanto più in un frangente storico che sottrae speranze al futuro.



La rappresentazione, ormai biennale, è nata da un’idea di Vittoria Cappelli, storica “producer” della danza, profondamente legata alla sua Bologna, dove da tre edizioni riunisce artisti del balletto, musicisti e cantori in un dialogo tra danza, musica e spiritualità. L’attenzione di quest’anno alle nuove generazioni si lega inoltre al suo lungo impegno nella formazione: da oltre un decennio promuove iniziative rivolte a bambini e adolescenti, portando la danza anche nelle periferie e nei luoghi in cui non era mai arrivata. Agli autori don Stefano Culiersi e Valentina Bonelli delle precedenti edizioni, si unisce quest’anno Roberto Giovanardi. La cura e la responsabilità del progetto sono affidate alla stessa Vittoria Cappelli, con il sostegno del Comune di Bologna, rappresentato dal Sindaco Matteo Lepore, e la produzione di Bologna Festival, con la Sovrintendente e Direttrice artistica Maddalena da Lisca, in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna e la partecipazione di ERT Emilia Romagna Teatro/Teatro Nazionale e Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”.