Met Gala 2027, il tema è "Bellezza e fascino dei capi quotidiani"

Capi e materiali del quotidiano

Andrew Bolton, il curatore del Met di New York, ha detto a Vogue che questa mostra spingerà a guardare con occhi nuovi la moda del quotidiano.

Ci saranno felpe, magliette e pantaloni in denim ma questi saranno elevati a capi degni di nota.

Bolton ha parlato di una mostra che si aprirà in due direzioni. La seconda ha a che fare con i materiali del quotidiano, anche quelli più umili e usa e getta, che diventano moda.

"La mostra chiederà ai visitatori di guardare al quotidiano con occhi nuovi e di affrontare il tema da due prospettive, in primo luogo esplorando come i designer abbiano reinventato ed elevato capi archetipici a creazioni degne di una sfilata e, in secondo luogo, evidenziando come materiali umili, persino usa e getta, come carta, alluminio e plastica, vengano trasformati in arte da indossare".

L'esposizione, che sarà aperta in anteprima per gli ospiti del Gala la notte del 3 maggio 2027, sarà poi visitabile da tutti dal 9 maggio e resterà aperta fino al 9 gennaio 2028.

Bolton ha collaborato con Stephanie Kramer ed Emily Mushaben per reperire e mettere insieme una raccolta di oltre 200 pezzi, che includono numerosi prestiti dai brand di moda.

Molti sono già icone del loro genere, come i jeans di Calvin Klein indossati da una giovanissima Brooke Shields o quelli di Bottega Veneta di pelle con lavorazione trompe l'œil.