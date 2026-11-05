Met Gala 2027, il tema è "Bellezza e fascino dei capi quotidiani"

Il Costume Institute ha scelto il nuovo tema del Met Gala 2027 (edizione, in origine, pensata come un tributo alla moda di John Galliano), un'ode ai capi d'abbigliamento comuni "da guardare con occhi nuovi"
Come da tradizione, con diversi mesi di anticipo, il Met Gala torna in cima agli argomenti di discussione, per il mondo della moda e non solo, con la comunicazione del tema della Mostra annuale a cui è legato il tema dell'evento, da cui dipendono le ispirazioni degli outfit esclusivi che gli invitati indosseranno per percorrere il red carpet e la scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York.
Il tema della mostra della primavera 2027 del Costume Institute è "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday", ovvero, una raccolta di abiti comuni realizzati con materiali ordinari che, grazie all'intervento dei creativi del mondo della moda, diventano pezzi di eccezionale valore estetico e non solo.
Capi e materiali del quotidiano
Andrew Bolton, il curatore del Met di New York, ha detto a Vogue che questa mostra spingerà a guardare con occhi nuovi la moda del quotidiano.
Ci saranno felpe, magliette e pantaloni in denim ma questi saranno elevati a capi degni di nota.
Bolton ha parlato di una mostra che si aprirà in due direzioni. La seconda ha a che fare con i materiali del quotidiano, anche quelli più umili e usa e getta, che diventano moda.
"La mostra chiederà ai visitatori di guardare al quotidiano con occhi nuovi e di affrontare il tema da due prospettive, in primo luogo esplorando come i designer abbiano reinventato ed elevato capi archetipici a creazioni degne di una sfilata e, in secondo luogo, evidenziando come materiali umili, persino usa e getta, come carta, alluminio e plastica, vengano trasformati in arte da indossare".
L'esposizione, che sarà aperta in anteprima per gli ospiti del Gala la notte del 3 maggio 2027, sarà poi visitabile da tutti dal 9 maggio e resterà aperta fino al 9 gennaio 2028.
Bolton ha collaborato con Stephanie Kramer ed Emily Mushaben per reperire e mettere insieme una raccolta di oltre 200 pezzi, che includono numerosi prestiti dai brand di moda.
Molti sono già icone del loro genere, come i jeans di Calvin Klein indossati da una giovanissima Brooke Shields o quelli di Bottega Veneta di pelle con lavorazione trompe l'œil.
Approfondimento
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La notizia del tema della mostra della primavera 2027 del Met di New York ha sorpreso gli appassionati dell'evento.
In origine il Met Ball 2027 doveva essere un evento dedicato alla celebrazione della creatività di John Galliano, poi, come è noto, il Costume Institute ha scelto di rivedere i piani annunciati in considerazione delle controversie legate alle vicende personali dello stilista.
Inutile dire che il nuovo tema, la celebrazione dell'ordinario, rivisitato secondo i canoni dell'Alta Moda, sta già facendo discutere ed ha acceso la curiosità dell'intero settore e del pubblico di appassionati.
“Non avevo un piano B”, ha detto Bolton Vogue. “Era davvero importante inventare una mostra che non fosse solo uno spettacolo capolavoro o qualcosa che potessimo fare un po’ più facilmente. Volevo che fosse impegnativo e provocatorio (...) Doveva avere una sorta di risonanza contemporanea. "
Già nelle prossime settimane potrebbero essere resi noti i primi dettagli del Gala, dai nomi del co-chair al dress code.
Non ci resta che attendere e far partire il conto alla rovescia per il primo lunedì del mese di maggio.
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