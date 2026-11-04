Le anticipazioni di Un vip in convento svelano un lato di Mariana D'Amico che il pubblico che l'ha apprezzata in altri programmi televisivi non conosce. Nelle clip condivise sui social, la celebre agente immobiliare mostra al pubblico emozioni e fragilità venute fuori a contatto con un luogo come il convento. Il convento non è solo un luogo di silenzio e di preghiera . Lo speciale televisivo mostra la dimensione di comunità e di condivisione che è propria delle mura delle religiose benedettine che lo abitano. D'Amico non sarà un'ospite speciale , le monache la tratteranno alla pari (o quasi), facendole sperimentare la loro quotidianità, dall'adozione di un abito più congruo al convento, all'inserimento nelle attività di quest'ultimo. Non mancheranno i momenti di leggerezza che, naturalmente, possiamo aspettarci. Da un lato, c'è l'immobiliarista alle prese con un radicale cambiamento delle proprie abitudini (tanto per iniziare, dovrà rinunciare al controllo costante del telefono), dall'altro, ci sono le suore de La Cucina delle Monache, con la loro spontaneità e il loro buonumore.

Chi sono le quattro monache nel programma

Le monache che prenderanno parte a questa speciale avventura televisiva sono Madre Noemi Scarpa, badessa del monastero, Suor Myriam D’Agostino, Suor Debora Chinaglia e Suor Eleonora Merlo, insieme, coinvolgeranno Mariana D'Amico nelle loro giornate e quest'ultima, abituata a gestire il proprio tempo in totale autonomia, dovrà adeguarsi ai ritmi della nuova comunità che l'ha accolta.

Tutte le religiose hanno un background che appartiene a vite precedenti molto diverse e ciascuna si racconterà alle telecamere attraverso il loro ruolo in convento.

Madre Noemi Scarpa è stata una promessa del basket e mostrerà il suo talento al pubblico. Suo Myriam D'Agostino è, tra le altre cose, giornalista e psicologa. Eleonora Merlo è psicologa e psicoterapeuta, Debora Chinaglia ha una storia da architetto.

Tutte sono attive al Monastero delle delle Benedettine di Sant’Anna, a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, non distante da Assisi. Alcuni ambienti, come la cucina e l'orto del monastero, sono già noti al pubblico della tv perchè apparsi nel programma La Cucina delle Monache.