“Mi è costato moltissimo fare questo video ma dovevo farlo per me e per voi. È anche grazie al vostro supporto che mi sto rimettendo in cammino per ricominciare. Vi abbraccio forte uno per uno”. Questo il post di Giusina Battaglia dopo la morte del marito Sergio Colicchio, avvenuta il 19 ottobre. Dopo un periodo di silenzio, la cuoca del programma di Rai1 “È sempre mezzogiorno” ha affidato a una storia sul proprio profilo Instagram un ringraziamento alle persone che le hanno dimostrato affetto e vicinanza.

Giusina sui social: “Torno presto, ho bisogno di tutti voi”

Dopo un periodo di profondo dolore, Giusina Battaglia è tornata in studio a È sempre mezzogiorno alla fine di ottobre 2026, ringraziando il pubblico per il grande affetto ricevuto. A dare pubblicamente la notizia della morte di Colicchio era stata ieri Antonella Clerici, in apertura di programma. Sergio Colicchio, marito della nota chef e food blogger Giusina Battaglia, è morto improvvisamente il 19 ottobre 2026 dopo 16 anni di matrimonio con la moglie. Nato a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, Sergio Colicchio era un ex cameraman di Mediaset e lavorava come operatore nel settore televisivo e cinematografico. Aveva contribuito anche agli esordi televisivi della moglie, girando i primi video che ne avevano lanciato la carriera su Food Network. Battaglia e Colicchio si erano sposati nel 2010. Dalla loro unione sono nati nel 2016 i due figli gemelli, Marco e Luca.