Si è spenta a 95 anni una protagonista della moda italiana, capace di trasformare un accessorio quotidiano in una creazione originale e riconoscibile in tutto il mondo. La sua storia imprenditoriale è legata a un marchio che ha fatto della fantasia, del colore e della sperimentazione la propria firma

Carla Braccialini, fondatrice dell'omonimo marchio di borse e accessori, è morta ieri a Firenze all'età di 95 anni. La sua avventura imprenditoriale era iniziata negli anni Cinquanta, quando, insieme al marito Roberto, aveva dato vita a un laboratorio artigianale destinato a diventare un'azienda conosciuta a livello internazionale. La sua intuizione fu quella di trasformare la borsa in un accessorio creativo e originale, sperimentando forme, colori e decorazioni insolite: fiori, animali, casette e dettagli pop che hanno reso inconfondibile il suo stile. Tra le collaborazioni più importanti, quella con Vivienne Westwood, avviata nel 1986 attraverso un accordo di licenza per la produzione di accessori.