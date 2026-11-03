L’attore di Wall Street e Attrazione fatale ha raccontato di vedere ancora l’amico, ormai lontano dal set da anni. Nicholson, 89 anni, non recita al cinema dal 2010. "Sta bene", ha assicurato Douglas. E sul suo ritiro dalle scene ha aggiunto: "Se lo merita. Lo capisco"

Jack Nicholson si è allontanato da Hollywood e dalle scene pubbliche, ma non ha perso i contatti con gli amici di lunga data. A raccontarlo è Michael Douglas, che ha parlato del collega durante una conversazione legata alla sua nuova autobiografia, One Helluva Ride. L’attore ha spiegato che Nicholson non lavora più, pur assicurando che sta bene e conduce una vita tranquilla lontano dai riflettori.

"È scomparso. Lo so", ha detto Douglas a Swansea, in Galles, il 26 ottobre 2026 in occasione dell'incontro legato alla promozione del suo libro.

Alla domanda su quale collega avrebbe voluto affiancare sul set nel corso della carriera, l’attore ha citato proprio Nicholson: "Mi sarebbe piaciuto recitare con Jack".

Le parole di Douglas arrivano mentre l’attore ripercorre la propria vita professionale e personale nelle pagine di One Helluva Ride. Nel parlare delle occasioni mancate, ha indicato il divo di Hollywood, collega e amico fraterno, come uno degli interpreti con cui avrebbe voluto lavorare, riconoscendo così il valore di una carriera che ha attraversato decenni di storia del cinema.