L’attore di Wall Street e Attrazione fatale ha raccontato di vedere ancora l’amico, ormai lontano dal set da anni. Nicholson, 89 anni, non recita al cinema dal 2010. "Sta bene", ha assicurato Douglas. E sul suo ritiro dalle scene ha aggiunto: "Se lo merita. Lo capisco"
Jack Nicholson si è allontanato da Hollywood e dalle scene pubbliche, ma non ha perso i contatti con gli amici di lunga data. A raccontarlo è Michael Douglas, che ha parlato del collega durante una conversazione legata alla sua nuova autobiografia, One Helluva Ride. L’attore ha spiegato che Nicholson non lavora più, pur assicurando che sta bene e conduce una vita tranquilla lontano dai riflettori.
"È scomparso. Lo so", ha detto Douglas a Swansea, in Galles, il 26 ottobre 2026 in occasione dell'incontro legato alla promozione del suo libro.
Alla domanda su quale collega avrebbe voluto affiancare sul set nel corso della carriera, l’attore ha citato proprio Nicholson: "Mi sarebbe piaciuto recitare con Jack".
Le parole di Douglas arrivano mentre l’attore ripercorre la propria vita professionale e personale nelle pagine di One Helluva Ride. Nel parlare delle occasioni mancate, ha indicato il divo di Hollywood, collega e amico fraterno, come uno degli interpreti con cui avrebbe voluto lavorare, riconoscendo così il valore di una carriera che ha attraversato decenni di storia del cinema.
La vita lontano dal cinema
Douglas, 82 anni, ha precisato di incontrare ancora l’amico e di non avere particolari preoccupazioni per lui. Nicholson, ha raccontato il suo collega e amico storico, trascorre il tempo nei pressi della propria abitazione, passeggiando in pantofole. Una quotidianità lontana dai ritmi dell’industria cinematografica, che Michael Douglas considera comprensibile dopo una carriera tanto lunga.
"È qualche anno più grande di me, ma lo capisco", ha aggiunto, sottolineando che Nicholson merita di godersi la tranquillità. L’attore ha oggi 89 anni ed è da tempo una presenza rara agli eventi pubblici.
Approfondimento
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L’ultima apparizione sul grande schermo nel 2010
Il film più recente nella filmografia di Nicholson resta Come lo sai (How Do You Know), commedia diretta da James L. Brooks e uscita nel 2010. Da allora l’attore non ha più preso parte a nuovi lungometraggi, alimentando negli anni la curiosità del pubblico sul suo possibile ritorno.
Considerato uno degli interpreti più importanti del cinema americano, Jack Nicholson ha costruito una carriera segnata da ruoli memorabili e numerosi riconoscimenti, tra cui tre premi Oscar. La sua scelta di restare lontano dai set non è stata accompagnata da annunci di un rientro imminente.