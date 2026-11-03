La popstar, icona della musica legata alle festività natalizie, è la protagonista dello spot della campagna "Gucci Gift" che propone idee per lo shopping di fine anno. Le note? "All I Want For Christmas Is You" Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Non c'è Natale senza regali e non è Natale senza Mariah Carey e la sua iconica All I Want For Christmas Is You, lo sanno tutti e lo sa anche Gucci, brand che quest'anno si è accaparrato la popstar per la campagna che dà il via allo shopping di fine anno, online dal 3 novembre.

"Gucci Gift", spot diretto da Harmony Korine, descrive l'atmosfera lussuosa delle feste secondo Gucci.

Il concept ruota intorno all'idea dell'attesa e dei preparativi. Per le feste, certo, e per l'arrivo della cantante in una suite di un hotel di New York. Tutto deve essere perfetto, gramour e targato Gucci.

Mariah Carey Regina del Natale targato Gucci Mariah Carey arriva in auto a New York dove l'attendono in una suite panoramica di un hotel per una serata speciale, tra regali e calici di bollicine.

Mentre arriva, tutti corrono qua e là affinché sia tutto perfetto per la sua entrata: l'albero scintilla. Sotto, i doni sono tutti impacchettati con il nastro Web verde e rosso. L'ascensore la porta su al piano e quando le porte si aprono, il perfetto scenario natalizio è completo.

Tutti gli ospiti sono in tiro ma lei di più, col dress monospalla scintillante di perline color platino , il cappotto di pelliccia, gli stivali col taco alto tutti loghi.

La collezione speciale di questa stagione è "Butterfly", un nome che ha un posto anche nella carriera della cantante, che ha pubblicato l'album Butterfly nel 1997.

Tutti ammirano la cantante al suo arrivo, la sua presenza ruba la scena. Da anni, ormai, la popstar è la Regina del Natale e il periodo delle feste si apre sulle note di All I Want For Christmas Is You, hit che, anno dopo anno, conquista nuovi record. Leggi anche All I Want For Christmas Is You batte record nella Billboard Hot 100

La collezione speciale "Butterfly" già disponibile online Nello spot, oltre le grandi finestre della suite, New York brilla con le sue luci notturne ma a brillare sono anche le proposte di Gucci, brand che sta lavorando sul carattere iconico delle sue creazioni, specie con le ultime collezioni di Demna.

Lo stilista georgiano sta lanciando sul mercato capi e accessori che riflettono il gusto di pezzi esistenti nello smisurato archivio Gucci, che insistono sul carattere di desiderabilità degli stessi.

Gucci è un marchio noto in tutto il mondo per la sua essenza fatta di stile e artigianalità tutta italiana. Ci sono poi il glamour e la seduzione, caratteristiche che sono entrate a far parte del DNA del marchio dalla fine del secolo scorso, che hanno reso le creazioni Gucci ancora più bramate nel tempo.

Demna ha preso tutto questo e lo ha messo nello spot natalizio, che non punta sul tipico calore delle campagne stagionali: il Natale Gucci è lussuoso ed esclusivo e lo provano i look super glamor dei partecipanti alla festa di New York, che indossano bluse di raso dai colori esuberanti e ricchi, abiti tutti paillettes, blazer sartoriali dai tagli affilati, borse di pelle Starlet, GG Marmont.

Non resta che iniziare a selezionare i pezzi da mettere nella wishlist. La collezione speciale "Butterfly" è già disponibile all'acquisto online, in anteprima.