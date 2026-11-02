grande fratello vip, le anticipazioni di lunedì 2 novembre

Nell’ultima puntata, andata in onda venerdì 30 ottobre, Marina La Rosa ha avuto la meglio al ballottaggio conquistando il primo posto da finalista in questa edizione del Grande Fratello Vip. Subito dopo la vittoria al televoto, la concorrete ha dichiarato in un video condiviso sul profilo Instagram della trasmissione televisiva: “Sono veramente emozionata, non me l’aspettavo perché io sono abituata a stare antipatica, quindi non mi aspettavo questo affetto. È bellissimo, bellissimo, grazie a tutti”. Inoltre, Veronica Peparini ha fatto una sorpresa ad Andreas Müller: “Ti guardo sempre. Anche le bambine, non ti hanno scordato, non ti hanno dimenticato, manchi tanto". Il “concorrente ha raccontato: “Veronica è una santa. Le devo tantissimo, sicuramente le devo un po' di leggerezza".

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