Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il quarto concorrente eliminato di questa edizione. Al ballottaggio sei inquilini: Alessandro Varsi, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Valeria Marini
A pochi giorni dall’ultimo appuntamento, lunedì 2 novembre Ilary Blasi condurrà la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. Delia Durán entrerà in casa per fare una sorpresa ad Alex Belli. Confronto tra Valeria Marini e Marina La Rosa, quest'ultima eletta prima finalista. Sei concorrenti a rischio eliminazione.
grande fratello vip, le anticipazioni di lunedì 2 novembre
Lunedì 2 novembre Ilary Blasi (FOTO) sarà al timone della nuova puntata del reality-show. Presenti in studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stando alle prime anticipazioni pubblicate dal sito del programma televisivo, Alex Belli si confronterà con Marina La Rosa. Jonathan Kashanian dovrà fare luce sulla decisione di non salvare Alessandro Varsi durante la catena dell’ultima puntata, mentre Valeria Marini parlerà del rapporto conflittuale con Marina La Rosa.
Delia Durán entrerà in casa per fare una sorpresa ad Alex Belli, mentre Alessandro Roncaccia riceverà una visita da parte della mamma Donatella. Infine, attesa per il verdetto del televoto che decreterà il quarto concorrente eliminato di questa edizione del Grande Frarello Vip. Al ballottaggio sei inquilini: Alessandro Varsi, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Valeria Marini.
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Grande Fratello Vip, cos'è successo lunedì 26 ottobre
Nell’ultima puntata, andata in onda venerdì 30 ottobre, Marina La Rosa ha avuto la meglio al ballottaggio conquistando il primo posto da finalista in questa edizione del Grande Fratello Vip. Subito dopo la vittoria al televoto, la concorrete ha dichiarato in un video condiviso sul profilo Instagram della trasmissione televisiva: “Sono veramente emozionata, non me l’aspettavo perché io sono abituata a stare antipatica, quindi non mi aspettavo questo affetto. È bellissimo, bellissimo, grazie a tutti”. Inoltre, Veronica Peparini ha fatto una sorpresa ad Andreas Müller: “Ti guardo sempre. Anche le bambine, non ti hanno scordato, non ti hanno dimenticato, manchi tanto". Il “concorrente ha raccontato: “Veronica è una santa. Le devo tantissimo, sicuramente le devo un po' di leggerezza".
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