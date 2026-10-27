Grande Fratello Vip, cos'è successo lunedì 26 ottobre

Andreas Müller ha vinto la sfida di imitazioni, Giulia Provvedi ha ricevuto una sorpresa da parte della sorella Silvia e Guendalina Tavassi ha parlato al telefono con il fidanzato. Cinque inquilini al televoto: Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Jonathan Kashanian

Lunedì 26 ottobre Ilary Blasi ha condotto la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Andreas Müller ha vinto la prova di imitazioni, Guendalina Tavassi ha potuto parlare con il fidanzato e Valeria Marini ha ricevuto una lettera da parte della sorella Claudia. Cinque concorrenti al televoto.

Alex Belli ha parlato delle incomprensioni con Alessandro Roncaccia: “Ho messo semplicemente una boa, Ilary. La mia famiglia, mia moglie, un'edizione passata che ormai è risolta: alla fine dei conti, che senso ha? Io sto ancora insieme con mia moglie da otto anni e ho un bellissimo bambino di cui siamo molto fieri”. Successivamente, l’attore ha espresso grandi perplessità sulla storia d’amore dell’inquilino con Piera Meloni: “Io non ce l'ho contro la coppia, attenzione. Io ce l'ho con le piccole attenzioni, le piccole cose che io non vedo e che mi mettono qualche dubbio”. Confronto tra Valeria Marini, Marina La Rosa ( FOTO ), Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro sui turni delle pulizie della casa.

Ilary Blasi ( FOTO ) ha accompagnato il pubblico nel corso di un nuovo appuntamento con l’edizione vip del celebre reality-show. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli . La conduttrice ha aperto la puntata annunciando il superamento della prova per il doppio budget settimanale.

Sfida di imitazioni tra Andreas Müller nei panni di Francesco Gabbani e Alessandro Varsi in quelli di Franco Califano. Vittoria per la squadra capitanata dal ballerino. Valeria Marini ha raccontato le sue fragilità: "Io sono stata molto fortunata sul lavoro. Invece nella vita privata ho sbagliato tante scelte, sono stata ingannata". Claudia, sorella della showgirl, ha inviato una lettera: “Quando ti capita di essere un po' malinconica, ricordati sempre che tu sei un pezzo del mio cuore e io per te ci sono e ci sarò sempre. Ti voglio bene". Guendalina ha potuto parlare brevemente con il fidanzato, Federica Morello ha commentato il rapporto con Alex Belli: "Tra di noi non c'è nulla, ci divertiamo a cucinare insieme". Giulia Provvedi ha ricevuto una sorpresa da parte della sorella Silvia. Spazio all’esito del televoto: Valeria Marini al ballottaggio eliminatorio.

Infine, gli inquilini hanno fatto le attese nomination delineando i concorrenti chiamati a sottoporsi al giudizio del pubblico a casa: l’inquilino più votato diventerà il primo finalista, mentre il meno votato sarà il secondo candidato al ballottaggio eliminatorio. Al televoto Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Jonathan Kashanian.