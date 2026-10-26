Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il primo inquilino candidato alla prossima eliminazione tra Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini. Giulia Provvedi riceverà una visita da parte della sorella Silvia. Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro si sfideranno per un premio a sorpresa
Ilary Blasi (FOTO) condurrà la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Giulia Provvedi riceverà una sorpresa da parte della sorella Silvia, mentre Andreas Müller e Alessandro Varsi si affronteranno in una prova di imitazione. Quattro concorrenti al televoto.
grande fratello vip, le anticipazioni della tredicesima puntata
Lunedì 26 ottobre Ilary Blasi sarà al timone del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Presenti in studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del reality-show, Alex Belli dovrà confrontarsi con gli altri inquilini. Spazio anche al rapporto di Valeria Marini con alcune concorrenti. Giulia Provvedi riceverà una visita da parte della sorella Silvia, mentre Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro si sfideranno per un premio a sorpresa.
Andreas Müller e Alessandro Varsi si affronteranno in una prova di imitazione. Infine, la conduttrice svelerà l’esito del televoto annunciando il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione tra Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa (FOTO) e Valeria Marini.
Approfondimento
Grande Fratello Vip, la lite tra Valeria Marini e Giulia Provvedi
Nel corso della dodicesima puntata, andata in onda venerdì 23 ottobre, Giacomo Gallani è divenuto il terzo concorrente eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dalla casa, l’ex inquilino ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Grazie di cuore a tutti per l’affetto, i messaggi e il supporto che mi state dimostrando. Il Grande Fratello è stata un’esperienza incredibile, che porterò sempre con me come un bellissimo ricordo. Sono felice di averla vissuta, con tutte le emozioni, le difficoltà e le lezioni che mi ha lasciato. Accetto le critiche, perché fanno parte del gioco e credo che ci sia sempre qualcosa da imparare. Ma chi mi conosce davvero sa che sono una persona semplice, buona e con un cuore sincero, con i miei pregi e i miei difetti, come tutti. Non si può piacere a chiunque, e va bene così. L’importante è rimanere fedeli a se stessi”.
Giacomo Gallani ha concluso: “Grazie a chi ha saputo guardare oltre le apparenze, a chi mi ha sostenuto e anche a chi ha voluto conoscermi meglio attraverso questa esperienza. Il Grande Fratello finirà, ma il ricordo di quello che ho vissuto e delle persone che ho incontrato rimarrà con me per sempre”.
Approfondimento
Grande Fratello Vip, la caduta di Valeria Marini. VIDEO
©Webphoto
Luca Argentero, da Grande Fratello a Doc fino ad Avvocato Ligas. FOTO
Dalla prima apparizione in televisione nel reality show Grande Fratello, l'attore, uno dei più amati dagli italiani e oggi sposato con Cristina Marino, ha sperimentato film, serie tv e conduzioni televisive, da Saturno contro di Ferzan Özpetek a Mangia prega ama con Julia Roberts, e ancora da Doc - Nelle tue mani ad Avvocato Ligas, fino a Le Iene e GialappaShow