Lunedì 26 ottobre Ilary Blasi sarà al timone del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Presenti in studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli , chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del reality-show, Alex Belli dovrà confrontarsi con gli altri inquilini. Spazio anche al rapporto di Valeria Marini con alcune concorrenti. Giulia Provvedi riceverà una visita da parte della sorella Silvia, mentre Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro si sfideranno per un premio a sorpresa.

Nel corso della dodicesima puntata, andata in onda venerdì 23 ottobre, Giacomo Gallani è divenuto il terzo concorrente eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dalla casa, l’ex inquilino ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Grazie di cuore a tutti per l’affetto, i messaggi e il supporto che mi state dimostrando. Il Grande Fratello è stata un’esperienza incredibile, che porterò sempre con me come un bellissimo ricordo. Sono felice di averla vissuta, con tutte le emozioni, le difficoltà e le lezioni che mi ha lasciato. Accetto le critiche, perché fanno parte del gioco e credo che ci sia sempre qualcosa da imparare. Ma chi mi conosce davvero sa che sono una persona semplice, buona e con un cuore sincero, con i miei pregi e i miei difetti, come tutti. Non si può piacere a chiunque, e va bene così. L’importante è rimanere fedeli a se stessi”.

Giacomo Gallani ha concluso: “Grazie a chi ha saputo guardare oltre le apparenze, a chi mi ha sostenuto e anche a chi ha voluto conoscermi meglio attraverso questa esperienza. Il Grande Fratello finirà, ma il ricordo di quello che ho vissuto e delle persone che ho incontrato rimarrà con me per sempre”.