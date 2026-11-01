Michael Mann si spara accidentalmente a una gamba, è in ospedale

Il regista e sceneggiatore americano Michael Mann è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sparato accidentalmente a una gamba in un poligono di tiro di Los Angeles. Lo ha appreso Tmz. Una fonte ha rivelato al sito che il regista di Heat e di Collateral, 83 anni, stava apparentemente cercando di riporre la sua arma nella fondina del poligono di tiro, intorno alle 16 di sabato, quando è partito un colpo. Successivamente è stato trasportato in ambulanza in un ospedale locale.

indagini in corso

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato l'episodio: agenti di polizia e vigili del fuoco sono intervenuti al The Range LA in seguito alla segnalazione dell'incidente. Secondo le autorità, Mann, che non aveva alcuna intenzione di farsi del male, sarebbe rimasto ferito durante un addestramento, sparando accidentalmente un colpo di arma da fuoco alla propria gamba.

Michael Mann è un regista, sceneggiatore e produttore statunitense, nato a Chicago nel 1943. Maestro del cinema crime e dei thriller d'azione, è noto per il suo stile visivo rigoroso, le atmosfere notturne e i personaggi complessi, spesso divisi tra ambizione, solitudine e ossessione. Tra i suoi film più celebri ci sono Heat – La sfida (1995), con Al Pacino e Robert De Niro, L'ultimo dei Mohicani (1992), Insider – Dietro la verità (1999), Collateral (2004) e Miami Vice (2006). È considerato uno degli autori che hanno maggiormente influenzato il cinema poliziesco contemporaneo.