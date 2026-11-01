Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato

Il primo posto cambia di nuovo a Ballando con le Stelle. Nella quinta puntata salgono in testa Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, mentre Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli diventano la seconda coppia a lasciare la gara di Rai1
Sabato 31 ottobre, Milly Carlucci ha guidato una serata che si è giocata più al tavolo dei giudici che in pista. A tenere banco è stato lo scontro aperto tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. In giuria, come sempre, anche Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano. Il successo di serata è andato alla coppia formata da Noemi Bocchi e dal suo maestro: i due sono rimasti in testa sia nella classifica tecnica sia dopo il voto da casa.
BOCCHI E PERNICE VINCONO CON IL TANGO
La svolta per Noemi Bocchi è arrivata con un tango sulle note di Senza di me, una delle esibizioni più convincenti della serata, premiata da giudici con 47 punti (il punteggio più alto prima dei bonus). Francesca Fialdini ha poi deciso di assegnare a loro il suo tesoretto, portandoli a 67 punti. Subito dietro restano Alessandro Matri e Giada Lini, vincitori della settimana precedente: il loro cha cha cha ha preso 46 punti, saliti a 66 con i 20 punti di bonus.
Il tesoretto ha cambiato la classifica anche nelle posizioni appena sotto. Rossella Erra ha premiato Andy Díaz e Gioia Giovanatti che, grazie a lei, sono passati da 40 a 60 punti aggiudicandosi il terzo posto. Simona Ventura ha scelto Monica Guerritore e Luca Urso che, dopo uno slow fox da 36 punti, sono saliti a 56. La ballerina per una notte della puntata è stata Serena Autieri.
LA CLASSIFICA
Questa la classifica della quinta puntata di Ballando con le Stelle (voti della giuria, bonus e tesoretti, prima del voto del pubblico):
Noemi Bocchi
Alessandro Matri
Andy Díaz
Monica Guerritore
Ornella Muti
Aurora Ramazzotti
Alberto Ravagnani
Riccardo Rossi
Jimmy Ghione
Manuela Moreno
Anna Safroncik
Eugenio Finardi
Dopo il televoto, la vittoria della puntata è rimasta a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Al ballottaggio sono finiti invece Eugenio Finardi e Jimmy Ghione.
EUGENIO FINARDI SECONDO ELIMINATO DELL’EDIZIONE
Per Eugenio Finardi è stata una serata difficile fin dall’inizio. Il valzer con Rebecca Gabrielli si è fermato a 18 punti, il voto più basso della puntata, lasciandolo in fondo alla classifica. Solo una settimana prima, grazie al tesoretto di Simona Ventura, era arrivato al terzo posto. Allo spareggio ha trovato di nuovo Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, già salvi al ballottaggio di sabato scorso. Le due coppie hanno ballato due coreografie a testa e, il pubblico, ha scelto ancora Ghione, con il 55% delle preferenze contro il 45% di Finardi. Nessuno ha usato la wild card per tenere in gara il cantautore, che potrà tentare il rientro solo con un eventuale ripescaggio.
D’URSO CONTRO MARIOTTO, TENSIONE AL TAVOLO DEI GIUDICI
La scintilla è stata il charleston di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, valutato 42 punti. Il commento di Mariotto ha scatenato la reazione degli altri giurati. Carolyn Smith gli ha risposto con durezza e Barbara D’Urso lo ha interrotto con un secco “Stai zitto”. Nel resto della serata i due hanno continuato ad attaccarsi, tra un “cafone” e un “poveraccia”. La conduttrice ha anche contestato il modo di giudicare dei colleghi, mettendo in dubbio “l’onestà e la trasparenza” della giuria. Al punto che, da bordo pista, Rossella Erra ha ricordato: “Serve rispetto per le famiglie”. Più leggero il confronto tra Jimmy Ghione e Mariotto, che la settimana scorsa gli aveva dato zero. Il giornalista ha passato giorni a cercare di convincerlo, e in puntata gli ha persino dedicato una canzone. Alla fine il giurato si è arreso: “Ti ho trovato sexy”.
GLI APPLAUSI PER ORNELLA MUTI E L’INCIDENTE DI SAFRONCIK
Il momento più applaudito della serata è stato il freestyle di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Lo studio si è alzato in piedi e la coppia ha preso 46 punti (senzail bonus e il tesoretto che una settimana fa l’avevano portata a 95 punti, però, è scesa al quinto posto). Sfortunata invece Anna Safroncik: all’inizio della samba con Leonardo Lini il suo vestito si è strappato e l’esibizione ne ha risentito. L’attrice si è fermata a 33 punti, penultima in classifica. Tra le altre coppie, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli hanno preso 41 punti con un boogie. Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi si sono fermati a 36 con un tango argentino. Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno chiuso la gara con 34 punti, gli stessi di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina con il paso doble.
Approfondimento
Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato
©Ansa
Ballando con le stelle, il cast della nuova edizione del programma
Il cast del dance show guidato da Milly Carlucci è finalmente al completo. L'ultimo annuncio vede il campione azzurro Andy Diaz aggiungersi agli altri undici concorrenti confermati, ovvero: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini. LA GALLERY