Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato

Sabato 31 ottobre, Milly Carlucci ha guidato una serata che si è giocata più al tavolo dei giudici che in pista. A tenere banco è stato lo scontro aperto tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. In giuria, come sempre, anche Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano. Il successo di serata è andato alla coppia formata da Noemi Bocchi e dal suo maestro: i due sono rimasti in testa sia nella classifica tecnica sia dopo il voto da casa.

BOCCHI E PERNICE VINCONO CON IL TANGO

La svolta per Noemi Bocchi è arrivata con un tango sulle note di Senza di me, una delle esibizioni più convincenti della serata, premiata da giudici con 47 punti (il punteggio più alto prima dei bonus). Francesca Fialdini ha poi deciso di assegnare a loro il suo tesoretto, portandoli a 67 punti. Subito dietro restano Alessandro Matri e Giada Lini, vincitori della settimana precedente: il loro cha cha cha ha preso 46 punti, saliti a 66 con i 20 punti di bonus.

Il tesoretto ha cambiato la classifica anche nelle posizioni appena sotto. Rossella Erra ha premiato Andy Díaz e Gioia Giovanatti che, grazie a lei, sono passati da 40 a 60 punti aggiudicandosi il terzo posto. Simona Ventura ha scelto Monica Guerritore e Luca Urso che, dopo uno slow fox da 36 punti, sono saliti a 56. La ballerina per una notte della puntata è stata Serena Autieri.