Nella quarta puntata della ventunesima edizione vincono Alessandro Matri e Giada Lini, spinti dal tesoretto di Francesca Fialdini e dal voto del pubblico. Ornella Muti resta però in testa alla graduatoria tecnica con 95 punti. Arriva anche il primo addio della stagione: lascia la gara Massimo Ghini, sconfitto al ballottaggio da Jimmy Ghione

Con l’aggiunta del televoto, la vittoria di serata è andata ad Alessandro Matri e Giada Lini , mentre Massimo Ghini e Jimmy Ghione sono finiti al ballottaggio.

Il tesoretto, ancora una volta da 90 punti complessivi, è stato messo in palio dalle ballerine per una notte Bianca Guaccero e Federica Nargi , entrambe ex protagoniste del programma.

In vetta alla classifica di giuria e tesoretti è rimasta invece Ornella Muti con Pasquale La Rocca : il loro valzer viennese ha ottenuto 45 punti, a cui si sono aggiunti i 20 di bonus conquistati sabato scorso e i 30 del tesoretto del cuore di Rossella Erra, per un totale di 95. Simona Ventura ha scelto invece di premiare Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli , che sono così saliti fino al terzo posto con 64 punti.

Per i soli giudici, Matri e Lini si sarebbero fermati a 43 punti con un valzer che ha mostrato il lato più romantico dell’ex calciatore. Il punteggio li collocava a metà classifica, lontani dalle coppie di testa. A cambiare tutto è stata Francesca Fialdini , che ha deciso di assegnare a loro i suoi 30 punti di tesoretto, portandoli a quota 73 e al secondo posto della graduatoria tecnica. Il voto del pubblico, che anche quest’anno pesa quanto quello della giuria, ha fatto il resto, consegnando alla coppia la vittoria della quarta puntata.

La vittoria di serata è andata ad Alessandro Matri che, con la sua maestra, ha scalato la classifica grazie al sostegno arrivato da bordo pista e al voto da casa.

La puntata del 24 ottobre, guidata da Milly Carlucci, ha messo davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D’Urso una serie di esibizioni molto diverse fra loro, tra momenti di forte commozione e qualche confronto teso.

Dopo tre sabati senza eliminazioni, Ballando con le Stelle perde la prima coppia in gara: sono Massimo Ghini e Valentina Fiorini a salutare la pista di Rai1.

Massimo Ghini primo eliminato dell’edizione

Per Massimo Ghini la serata è partita in salita: la samba con Valentina Fiorini non ha convinto i giudici, che le hanno assegnato appena 18 punti, il punteggio più basso della puntata. Una conferma della difficoltà della coppia, già ultima nelle settimane precedenti. Allo spareggio finale l’attore si è trovato contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, reduci da un charleston premiato con soli 26 punti, valutazione che ha provocato le proteste di Rossella Erra e di Sara Di Vaira. Il pubblico ha scelto di tenere in gara Ghione, decretando così la prima eliminazione della ventunesima edizione. Nessuno ha speso la wild card per salvare Ghini e Fiorini: Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno deciso di non utilizzarla, lasciando alla coppia soltanto la speranza di un eventuale ripescaggio.

Le lacrime di Guerritore e il racconto di Finardi

Il momento più emozionante della serata ha avuto come protagonista Monica Guerritore. In coppia con Luca Urso, l’attrice ha ballato un charleston accolto dagli applausi dello studio e dai complimenti di tutta la giuria, che le ha assegnato 48 punti. Al termine dell’esibizione, con il marito presente in platea, Guerritore non è riuscita a trattenere la commozione.

Toccante anche il percorso di Eugenio Finardi che, nella clip di presentazione, ha ripercorso gli anni della dipendenza, superati grazie alla nascita della figlia Elettra. Il cantautore si è commosso davanti al filmato, mentre l’altra figlia, Francesca, lo applaudiva dal pubblico. Il suo cha cha cha ha ottenuto 34 punti, raddoppiati quasi dal tesoretto di Simona Ventura.

Scintille in pista e al tavolo dei giudici

Il miglior voto tecnico della serata è andato a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: il loro charleston ha raccolto 49 punti, ma ha anche acceso un vivace botta e risposta tra il maestro e Guillermo Mariotto.

Sotto osservazione, ancora una volta, Anna Safroncik. Dopo le tensioni della settimana precedente con Leonardo Lini, l’attrice ha ammesso i propri errori nei confronti del maestro e ha portato in pista un paso doble intenso, valutato 37 punti. Le scuse non hanno però convinto del tutto Carolyn Smith, che le ha detto: “Non mi piace il tuo sguardo”.

Ad aprire la gara è stata Aurora Ramazzotti che, con Nikita Perotti, ha ballato un tango (36 punti) dopo aver confidato di sentirsi spesso fraintesa. Barbara D’Urso ha chiarito che le sue richieste di maggiore leggerezza non volevano essere un’offesa. La giurata è stata poi protagonista di un altro confronto, questa volta con Francesca Fialdini, che l’ha accusata di contraddirsi nei commenti rivolti a Ornella Muti.

Tra le altre coppie, buona prova per Manuela Moreno e Carlo Aloia con una samba da 41 punti, per Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli con un tango argentino da 40 e per Andy Díaz e Gioia Giovanatti, che hanno chiuso la gara con un cha cha cha da 44 punti. Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi hanno invece divertito lo studio con un boogie valutato 34 punti.