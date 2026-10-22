Già nella clip di presentazione l’attrice aveva lasciato intendere un momento complicato: “Sono settimane difficili”, ha spiegato. Nel filmato aveva anche attribuito parte delle difficoltà al poco sostegno da parte del suo maestro . In pista le cose non sono migliorate, e la giuria non le ha risparmiato critiche. Barbara d’Urso è stata la più dura: “Anna sei pesante, sei veramente pesante”, ha commentato. La giurata le ha anche rimproverato di essere apparsa fredda accanto a un partner molto coinvolto. A quel punto, Safroncik ha ammesso di essersi bloccata e ha cercato di spiegare il rapporto con Lini: “ Non funziona la relazione di dialogo, non lo sento più ”.

Il motivo del blocco e le scuse a Lini

A qualche giorno di distanza, nello spazio di Ballando Segreto, l’attrice ha ricostruito quei momenti con più lucidità. A farle perdere la concentrazione sarebbe stata la presenza della madre tra il pubblico: “Come i bambini al saggio di fine anno, l’ho vista e mi sono bloccata per un secondo”. Ha poi precisato: “Grazie a Leonardo l’abbiamo ripresa, però quel secondo di passi sbagliati mi ha fatto saltare la performance e da quel momento non ho capito più nulla”. Safroncik ha riconosciuto di aver sbagliato a prendersela con il suo insegnante e gli ha chiesto scusa: “Mi sono sentita di aver tradito lui, perché ho sbagliato un ballo meraviglioso e me la sono presa con lui”. L’attrice ha spiegato di essere molto esigente con se stessa: “Io non sbaglio mai, e non posso permettermi il contrario”. Ha però aggiunto di voler andare avanti: “Sono spaventata dall’errore ma è un percorso che voglio fare e che voglio affrontare”.

Le critiche sui social e la risposta del maestro

L’attrice, 45 anni, ha raccontato con la voce rotta dal pianto anche il peso dei messaggi ricevuti dopo la puntata: “Ho sbagliato una volta e mi hanno massacrato. Mi hanno scritto delle cose orribili”. A quel punto è intervenuta Milly Carlucci, per interrompere lo sfogo. Leonardo Lini, 28 anni e alla sua prima edizione nel cast dei professionisti, ha scelto un tono conciliante. Il ballerino ha ricordato che le prove generali erano andate bene e ha ammesso qualche discussione, sia tra loro sia con la giuria: “Andiamo avanti, le cose si risolveranno”. Infine, ha difeso la sua allieva: “Anna è bravissima, è sotto gli occhi di tutti, ha vissuto un’emozione particolare e non ricapiterà”.