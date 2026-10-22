Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ballando con le Stelle, Anna Safroncik racconta il blocco avuto durante il ballo

Spettacolo
©Ansa

Dopo la difficile esibizione di sabato scorso e le tensioni con il suo maestro, Anna Safroncik è tornata sull’accaduto a Ballando Segreto, lo spin-off del programma disponibile su RaiPlay. L’attrice ha spiegato cosa l’ha mandata in crisi in pista, ha chiesto scusa a Leonardo Lini e ha raccontato di essere stata ferita dai commenti ricevuti sui social

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sabato 17 ottobre Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno aperto la terza serata di Ballando con le Stelle con un quickstep.

Cosa è successo in puntata

Già nella clip di presentazione l’attrice aveva lasciato intendere un momento complicato: “Sono settimane difficili”, ha spiegato. Nel filmato aveva anche attribuito parte delle difficoltà al poco sostegno da parte del suo maestro. In pista le cose non sono migliorate, e la giuria non le ha risparmiato critiche. Barbara d’Urso è stata la più dura: “Anna sei pesante, sei veramente pesante”, ha commentato. La giurata le ha anche rimproverato di essere apparsa fredda accanto a un partner molto coinvolto. A quel punto, Safroncik ha ammesso di essersi bloccata e ha cercato di spiegare il rapporto con Lini: “Non funziona la relazione di dialogo, non lo sento più”.

Il motivo del blocco e le scuse a Lini

A qualche giorno di distanza, nello spazio di Ballando Segreto, l’attrice ha ricostruito quei momenti con più lucidità. A farle perdere la concentrazione sarebbe stata la presenza della madre tra il pubblico: “Come i bambini al saggio di fine anno, l’ho vista e mi sono bloccata per un secondo”. Ha poi precisato: “Grazie a Leonardo l’abbiamo ripresa, però quel secondo di passi sbagliati mi ha fatto saltare la performance e da quel momento non ho capito più nulla”. Safroncik ha riconosciuto di aver sbagliato a prendersela con il suo insegnante e gli ha chiesto scusa: “Mi sono sentita di aver tradito lui, perché ho sbagliato un ballo meraviglioso e me la sono presa con lui”. L’attrice ha spiegato di essere molto esigente con se stessa: “Io non sbaglio mai, e non posso permettermi il contrario”. Ha però aggiunto di voler andare avanti: “Sono spaventata dall’errore ma è un percorso che voglio fare e che voglio affrontare”.

Le critiche sui social e la risposta del maestro

L’attrice, 45 anni, ha raccontato con la voce rotta dal pianto anche il peso dei messaggi ricevuti dopo la puntata: “Ho sbagliato una volta e mi hanno massacrato. Mi hanno scritto delle cose orribili”. A quel punto è intervenuta Milly Carlucci, per interrompere lo sfogo. Leonardo Lini, 28 anni e alla sua prima edizione nel cast dei professionisti, ha scelto un tono conciliante. Il ballerino ha ricordato che le prove generali erano andate bene e ha ammesso qualche discussione, sia tra loro sia con la giuria: “Andiamo avanti, le cose si risolveranno”. Infine, ha difeso la sua allieva: “Anna è bravissima, è sotto gli occhi di tutti, ha vissuto un’emozione particolare e non ricapiterà”. 

Approfondimento

Ballando con le Stelle, il video delle prove di Aurora Ramazzotti

Spettacolo: Ultime notizie

Pineider presenta Orma, la nuova collezione di pelletteria

Spettacolo

La Maison ha inaugurato un nuovo capitolo con il lancio di ORMA, una nuova collezione di...

Fiorello sugli autotrasportatori: “La gente non può aspettare”

Spettacolo

Nella terza puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, Fiorello ha dedicato l'apertura della...

Festa del Cinema di Roma, i look più belli visti sul red carpet. FOTO

Cinema

Una carrellata dei momenti di stile più importanti e memorabili della ventunesima edizione della...

75 foto

Officina della Camomilla, album VM18: "Immergiamoci in auto coscienza"

Fabrizio Basso

John Legend, 15 frasi indimenticabili delle sue canzoni più famose

Approfondimenti

L’undicesimo disco del cantante statunitense, prodotto con Pharrell, arriva il 23 ottobre....

16 foto
IPA86318714 - ROma-John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, al Roma Summer Fest con “A Night of Songs & Stories” nella foto : John legend

Spettacolo: Per te