Mara Venier compie 76 anni e festeggia con amici e parenti

La conduttrice tv, 76 anni compiuti martedì 20 ottobre, ha scelto di festeggiare il traguardo con una cena in casa, insieme alla famiglia e agli amici più stretti. Sui social la conduttrice ha poi condiviso alcuni momenti della serata e una tenera dedica alla bambina che era

Mara Venier ha compiuto 76 anni martedì 20 ottobre, e ha scelto di festeggiare con una cena in casa, insieme alla famiglia e agli amici più cari.

La festa in casa con le persone che ama

Niente festa mondana, dunque, per la “signora della domenica”. Mara Venier ha preferito celebrare il compleanno nell’intimità delle mura domestiche. Nelle storie Instagram pubblicate dalla conduttrice e dai suoi ospiti si vedono diversi volti noti e familiari. Accanto a lei c’erano il marito Nicola Carraro e il nipote più piccolo, Claudio, 9 anni, figlio di Paolo Capponi. Tra gli amici presenti anche l’attore e conduttore Pino Strabioli e Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano. Al centro della tavola, una grande torta a forma di cuore decorata con le fragole, davanti alla quale Venier appare sorridente e rilassata. Nel frattempo la sua pagina Instagram si è riempita di auguri da parte di colleghi e fan. Tra i messaggi più affettuosi c’è quello del marito, che le ha scritto: “Sei unica! Auguri mio amor”, accompagnando le parole con un cuore rosso.

La dedica a “Maretta”

Per l’occasione la conduttrice ha pubblicato una fotografia d’archivio che la ritrae da piccola, con una bambola di porcellana tra le braccia. A corredo dell’immagine, Mara ha scritto un messaggio alla lei bambina: “Mi chiamavano Maretta. Ero bruttina, magra, timida… Buon compleanno Maretta mia e mi raccomando ‘avanti tutta’”. Un pensiero che ha colpito molti follower, abituati a conoscerla per la sua personalità solare ed esuberante, così lontana dalla timidezza raccontata in quelle poche righe. Per Venier questo è stato anche un compleanno più sereno rispetto a quelli recenti, segnati dalla preoccupazione per le condizioni di salute del marito. Proprio un anno fa, intervenendo al telefono in una trasmissione di Caterina Balivo, aveva detto: “Io non chiedo niente, ho avuto molto più di quello che mi aspettavo dalla vita. Se proprio dovessi chiedere qualcosa è che Nicola si possa riprendere al più presto”.