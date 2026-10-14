Torna L'Eredità con Marco Liorni, quando inizia e cosa sapere

Introduzione
Lunedì 19 ottobre il quiz di Rai 1 riprende il suo posto nel preserale, dopo l’estate di Reazione a Catena. Alla guida c’è ancora Marco Liorni, mentre cambiano le professoresse: arrivano Marta Antonucci e Ofelia Passaponti
Quello che devi sapere
Quando torna L’Eredità e a che ora va in onda
Il conto alla rovescia è quasi finito, per gli appassionati della Ghigliottina. L’Eredità torna su Rai 1 lunedì 19 ottobre. A condurre la nuova edizione sarà di nuovo Marco Liorni, affiancato però da volti nuovi. L’appuntamento, inoltre, ha un sapore speciale: la trasmissione, nata nell’estate del 2002, festeggia un quarto di secolo di messa in onda. La prima puntata della stagione 2026/27 andrà in onda lunedì 19 ottobre su Rai 1, con inizio intorno alle 18.40. Il quiz occuperà la consueta fascia che precede il Tg1 delle 20.00, e sarà trasmesso tutti i giorni della settimana, weekend compreso. Come accade ogni anno, prende il posto di Reazione a Catena che, con Pino Insegno, ha tenuto compagnia al pubblico per tutta l’estate.
Marco Liorni alla quarta edizione consecutiva
Per Marco Liorni si tratta della quarta annata di fila al timone del programma, ereditato da Flavio Insinna. Il conduttore romano ha costruito un rapporto solido con il pubblico del preserale e, lo scorso 11 marzo, ha tagliato il traguardo delle 500 puntate. Nel corso dell’ultima stagione ha guidato inoltre due serate evento in prima serata, intitolate L’Eredità - Sfida tra giganti e organizzate a febbraio per celebrare i vent’anni della Ghigliottina. In quell’occasione sono tornati in studio alcuni dei campioni più vincenti della storia del quiz, tra cui Guido Gagliardi e Martina Crocchia. Il format, ispirato al programma argentino El Legado, è realizzato in collaborazione con Banijay Italia.
Le nuove Professoresse
La novità più evidente riguarda le figure che introducono i giochi. Greta Zuccarello e Linda Pani, che negli ultimi anni avevano costruito con Liorni un’intesa fatta di battute e siparietti, hanno lasciato il programma alla fine dell’edizione estiva. Al loro posto arrivano due ragazze con un passato nei concorsi di bellezza. Marta Antonucci, romana, ha 22 anni, studia recitazione e ha alle spalle oltre dieci anni di danza; nel 2023 ha ottenuto la fascia di Miss Roma. Ofelia Passaponti, senese classe 2000, è stata incoronata Miss Italia nel 2024 e ha una formazione universitaria in comunicazione. Per lei non, L'Eredità non è il impegno televisivo: nella scorsa stagione ha affiancato Amadeus nella conduzione de La Corrida sul Nove. Confermati invece i ballerini Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, già protagonisti delle coreografie estive.
Una stagione speciale per i 25 anni del quiz
L’Eredità è il gioco a quiz con la storia più lunga della tv italiana: la prima puntata risale al 29 luglio 2002. Per celebrare l’anniversario, la nuova edizione dovrebbe riservare al pubblico ospiti e sorprese, i cui dettagli non sono ancora stati svelati. Resta intatta la struttura che ha decretato il successo del programma, con i concorrenti che si sfidano tra domande di cultura generale fino al gioco finale, in cui il campione di puntata deve trovare la parola nascosta che collega cinque indizi.