Torna L'Eredità con Marco Liorni, quando inizia e cosa sapere

La novità più evidente riguarda le figure che introducono i giochi. Greta Zuccarello e Linda Pani, che negli ultimi anni avevano costruito con Liorni un’intesa fatta di battute e siparietti, hanno lasciato il programma alla fine dell’edizione estiva. Al loro posto arrivano due ragazze con un passato nei concorsi di bellezza. Marta Antonucci, romana, ha 22 anni, studia recitazione e ha alle spalle oltre dieci anni di danza; nel 2023 ha ottenuto la fascia di Miss Roma. Ofelia Passaponti, senese classe 2000, è stata incoronata Miss Italia nel 2024 e ha una formazione universitaria in comunicazione. Per lei non, L'Eredità non è il impegno televisivo: nella scorsa stagione ha affiancato Amadeus nella conduzione de La Corrida sul Nove. Confermati invece i ballerini Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, già protagonisti delle coreografie estive.