The Greatest, tutto sulla 1° serie autorizzata sul pugile Muhammad Ali ora su Prime VideoSerie TV
Introduzione
Da oggi, mercoledì 4 novembre 2026, arriva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) The Greatest, la prima serie televisiva autorizzata dedicata alla vita di Muhammad Ali.
In otto episodi, la produzione racconta la storia del campione di pugilato, seguendone il percorso da Cassius Clay, giovane talento di Louisville, alla consacrazione come una delle figure più influenti dello sport e della cultura americana. A interpretarlo è Jaalen Best, affiancato da un cast che comprende Giovanni Ribisi, Michael Ealy, Omari Hardwick e Amin Joseph.
Scopriamo tutto quello che bisogna sapere, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale di The Greatest nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama di The Greatest
La serie The Greatest ripercorre gli anni della formazione di Ali, intrecciando la carriera sportiva con le vicende personali e le battaglie politiche che hanno segnato la sua vita. Il racconto si sviluppa in un’America attraversata da profonde trasformazioni sociali e non si limita alle vittorie sul ring: al centro c’è anche il percorso di un uomo deciso a definire la propria identità e a scegliere autonomamente chi diventare.
Il passaggio da Cassius Clay a Muhammad Ali costituisce uno dei nuclei della narrazione. Attraverso i rapporti familiari, gli incontri decisivi e le persone che hanno accompagnato la sua crescita, The Greatest intende restituire un ritratto del campione che vada oltre la dimensione agonistica, esplorando le contraddizioni e le scelte che hanno contribuito a costruirne la leggenda.
La produzione prende in considerazione sia la dimensione privata sia quella pubblica di Ali, pugile, filantropo e figura di riferimento anche al di fuori dello sport. L’obiettivo è raccontare l’uomo dietro il personaggio, senza limitarsi alla successione dei suoi successi e delle sue sconfitte.
Il cast della serie
Il protagonista della serie tv The Greatest è Jaalen Best, al suo primo ruolo da protagonista, nei panni di Cassius Clay e del successivo Muhammad Ali. Omari Hardwick interpreta il padre del pugile, Cassius Clay Sr., mentre Dana Gourrier veste i panni della madre, Odessa «Bird» Clay. Kai Parham interpreta il fratello Rudy, conosciuto in seguito come Rahaman Ali.
Tra gli altri personaggi centrali figura Sonny Liston, interpretato da Amin Joseph. Michael Ealy veste invece i panni di Malcolm X, mentre Giovanni Ribisi interpreta Angelo Dundee, l’allenatore che ebbe un ruolo importante nella carriera del campione.
Il cast comprende inoltre Erica Tazel nel ruolo di Geraldine Liston, Reno Wilson in quello di Drew Bundini Brown e Chris Jericho, che interpreta il wrestler Gorgeous George. La presenza di figure legate tanto alla vita privata quanto alla carriera sportiva e all’ambiente culturale dell’epoca contribuisce a delineare il contesto nel quale Ali costruì la propria identità.
Chi ha creato The Greatest
La serie The Greatest è ideata da Ben Watkins, che ricopre anche il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Watkins dirige inoltre i primi due episodi. Tra i produttori esecutivi figura Lonnie Ali, vedova del campione, coinvolta nel progetto attraverso la collaborazione con il patrimonio dell'atleta.
La produzione è firmata da Amazon MGM Studios insieme a Blue Monday Productions, Outlier Society, Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment e Grace: A Storytelling Company. Michael B. Jordan partecipa come produttore esecutivo attraverso Outlier Society, la società che ha lavorato anche alla saga cinematografica Creed.
La collaborazione con la famiglia di Ali è uno degli elementi distintivi del progetto: The Greatest viene presentata come la prima serie televisiva autorizzata sulla sua vita. Un aspetto che permette alla produzione di affrontare la storia del pugile con l'intento di approfondire, oltre ai risultati sportivi, il significato della sua eredità personale e pubblica.
Quando esce The Greatest e dove vederla
Tutti gli otto episodi di The Greatest sono disponibili da oggi, 4 novembre 2026, in esclusiva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il debutto è previsto in oltre 240 Paesi e territori, Italia compresa. La piattaforma pubblica l'intera stagione nella stessa giornata, consentendo di seguire il racconto completo senza attendere l'uscita settimanale delle puntate.
Il trailer ufficiale della serie (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) è stato diffuso nelle settimane precedenti al debutto e offre un primo sguardo alla ricostruzione della vita di Ali, tra allenamenti, incontri e momenti lontani dal ring.