The Greatest, tutto sulla 1° serie autorizzata sul pugile Muhammad Ali

La serie The Greatest ripercorre gli anni della formazione di Ali, intrecciando la carriera sportiva con le vicende personali e le battaglie politiche che hanno segnato la sua vita. Il racconto si sviluppa in un’America attraversata da profonde trasformazioni sociali e non si limita alle vittorie sul ring: al centro c’è anche il percorso di un uomo deciso a definire la propria identità e a scegliere autonomamente chi diventare.

Il passaggio da Cassius Clay a Muhammad Ali costituisce uno dei nuclei della narrazione. Attraverso i rapporti familiari, gli incontri decisivi e le persone che hanno accompagnato la sua crescita, The Greatest intende restituire un ritratto del campione che vada oltre la dimensione agonistica, esplorando le contraddizioni e le scelte che hanno contribuito a costruirne la leggenda.

La produzione prende in considerazione sia la dimensione privata sia quella pubblica di Ali, pugile, filantropo e figura di riferimento anche al di fuori dello sport. L’obiettivo è raccontare l’uomo dietro il personaggio, senza limitarsi alla successione dei suoi successi e delle sue sconfitte.

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