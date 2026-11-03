Scambio di bugie, trama e cast della serie thriller svedese Netflix

Scambio di bugie, trama e cast della serie thriller svedese in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
La miniserie thriller Scambio di bugie (in originale, A Couple of Lies, come il romanzo di Stephan Ahnhem da cui è tratta) è su Netflix in streaming dal 30 ottobre, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick. Diretta da Kasper Barfoeld, con un cast internazionale che include anche Emma Appleton tra i quattro protagonisti, racconta il gioco perverso che coinvolge due coppie che si scambiano le abitazioni per una vacanza.
Quello che devi sapere
Scambio di bugie, dove vederla
Scambio di bugie (A Couple of Lies) è una miniserie svedese del 2026. Lo show, un thriller psicologico con risvolti crime, è tratto dal romanzo di Stephen Ahnhem Bytet, ancora inedito in Italia.
Il titolo è presente su Netflix, in streaming dal 30 ottobre, con tutti e quattro gli episodi che lo compongono, lunghi tra i 38 e i 48 minuti.
Tutti gli episodi sono visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
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Scambio di bugie, la trama
Due coppie si scambiano casa per qualche settimana di vacanza.
Helene e Carl lasciano Stoccolma per trasferirsi temporaneamente in una villa soleggiata in Sicilia di proprietà di Scarlett e Adam, due persone che non hanno mai incontrato, i quali, a loro volta, si trasferiscono temporaneamente in Svezia.
Lo scambio e il trasferimento mette alla prova le due relazioni.
Dopo una serie di inquietanti scoperte e avvenimenti sinistri, i protagonisti cominciano a nutrire dubbi sui rispettivi partner.
Helene e Carl, in realtà, stavano già lottando per salvare il loro matrimonio, Scarlett e Adam stavano affrontando un periodo di crisi.
Quando questi ultimi due arrivano a Stoccolma, scoprono una porta chiusa a chiave nell'abitazione dei primi che apre pesanti interrogativi.
Nel Mediterraneo, intanto, Helene e Carl iniziano a nutrire sospetti sulla reale identità di chi abitava nella casa che occupano adesso e il clima di sospetto si estende anche all'interno del loro rapporto di coppia.
Chi sono i membri del cast
Scambio di bugie ha quattro protagonisti. L'attrice svedese Frida Gustavsson, già vista nella serie Netflix Vikings: Valhalla, è Helene. Suo marito Carl è interpretato da Fares Fares, anche lui volto di altri prodotti seriali scandinavi e dello show HBO Chernobyl.
Scarlett è l'attrice britannica Emma Appleton, nel cast di The Witcher ed Everything I Know About Love. Adam è Jakob Oftebro, anche lui con esperienza con produzioni scandinave per lo schermo.
I temi dello show e le location
Scambio di bugie è un thriller psicologico che racconta le diverse sfumature della tensione domestica e le fratture, spesso invisibili, che si vengono a creare nella coppia.
La storia insiste sulla problematicità delle relazioni quando viene a mancare la fiducia e quando questa viene inquinata dal dubbio e dal sospetto.
Episodio dopo episodio le domande sui partner dei protagonisti si fa sempre più urgente: quanto davvero conosciamo le persone che ci stanno accanto?
Le relazioni tra i protagonisti sono minate dal mancato equilibrio economico tra i partner, che innesca inevitabili dinamiche di potere.
Naturalmente, poi, ci sono gli equivoci connessi alle apparenze, non solo legati all'immagine che ogni coppia ha di sé.
Anche le location riflettono un'idea che in partenza distoglie l'attenzione dal focus della storia.
La villa in Sicilia è di per sé un approdo vacanziero soleggiato e spensierato, mentre l'abitazione di Helene e Carl in Svezia è la rappresentazione della pace e dell'ordine.
Tutto è costruito per alimentare l'inganno che è il vero motore della storia.
Quanto alla Sicilia, le riprese sono state effettuate nella Val di Noto e a Ortigia. La villa svedese, invece, è nota come House on a Cliff (Huset på klippan) e si trova nell'arcipelago di Stoccolma.