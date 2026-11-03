Scambio di bugie, trama e cast della serie thriller svedese Netflix

Scambio di bugie è un thriller psicologico che racconta le diverse sfumature della tensione domestica e le fratture, spesso invisibili, che si vengono a creare nella coppia.

La storia insiste sulla problematicità delle relazioni quando viene a mancare la fiducia e quando questa viene inquinata dal dubbio e dal sospetto.

Episodio dopo episodio le domande sui partner dei protagonisti si fa sempre più urgente: quanto davvero conosciamo le persone che ci stanno accanto?

Le relazioni tra i protagonisti sono minate dal mancato equilibrio economico tra i partner, che innesca inevitabili dinamiche di potere.

Naturalmente, poi, ci sono gli equivoci connessi alle apparenze, non solo legati all'immagine che ogni coppia ha di sé.

Anche le location riflettono un'idea che in partenza distoglie l'attenzione dal focus della storia.

La villa in Sicilia è di per sé un approdo vacanziero soleggiato e spensierato, mentre l'abitazione di Helene e Carl in Svezia è la rappresentazione della pace e dell'ordine.

Tutto è costruito per alimentare l'inganno che è il vero motore della storia.

Quanto alla Sicilia, le riprese sono state effettuate nella Val di Noto e a Ortigia. La villa svedese, invece, è nota come House on a Cliff (Huset på klippan) e si trova nell'arcipelago di Stoccolma.