Sono tre sorelle, si chiamano Luigia, Rosa e Franca, e da venerdì 9 ottobre sono le campionesse in carica del game show di Rai1 condotto da Pino Insegno. Con la loro intesa e la loro allegria stanno conquistando il pubblico, che dopo l’era delle Pappardelle sembra aver trovato nuove beniamine

Ogni stagione di Reazione a Catena ha le sue squadre del cuore. Di recente, il testimone potrebbe essere passato a un trio tutto nuovo.

Le Tre di Cuori hanno fatto il loro ingresso nel programma nella puntata del 9 ottobre, strappando il titolo ai campioni uscenti, I Mici Amici. Da allora non hanno più lasciato la postazione, confermandosi puntata dopo puntata.

Tre sorelle e una famiglia unitissima

Luigia, la capitana, Rosa e Franca hanno conquistato subito lo studio. Tra un gioco e l’altro hanno raccontato di appartenere a una famiglia numerosa e molto affiatata, in cui le occasioni per ritrovarsi a tavola e trascorrere momenti spensierati non mancano mai. Un legame che si è visto soprattutto all’Intesa Vincente, una prova in cui la complicità tra i concorrenti fa la differenza.

Anche Pino Insegno è rimasto colpito: nella puntata d’esordio il conduttore si è lanciato in un ballo con Luigia sulle note di Una rosa blu di Michele Zarrillo. Il giorno seguente le ha accolte con entusiasmo, esclamando: “Ed eccole le tre sorelle!”.