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Chi sono Le Tre di Cuori, le nuove protagoniste di Reazione a Catena dopo Le Pappardelle

Spettacolo
Instagram @le_tre_di_cuori

Sono tre sorelle, si chiamano Luigia, Rosa e Franca, e da venerdì 9 ottobre sono le campionesse in carica del game show di Rai1 condotto da Pino Insegno. Con la loro intesa e la loro allegria stanno conquistando il pubblico, che dopo l’era delle Pappardelle sembra aver trovato nuove beniamine

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Ogni stagione di Reazione a Catena ha le sue squadre del cuore. Di recente, il testimone potrebbe essere passato a un trio tutto nuovo.

 

Le Tre di Cuori hanno fatto il loro ingresso nel programma nella puntata del 9 ottobre, strappando il titolo ai campioni uscenti, I Mici Amici. Da allora non hanno più lasciato la postazione, confermandosi puntata dopo puntata.

Tre sorelle e una famiglia unitissima

Luigia, la capitana, Rosa e Franca hanno conquistato subito lo studio. Tra un gioco e l’altro hanno raccontato di appartenere a una famiglia numerosa e molto affiatata, in cui le occasioni per ritrovarsi a tavola e trascorrere momenti spensierati non mancano mai. Un legame che si è visto soprattutto all’Intesa Vincente, una prova in cui la complicità tra i concorrenti fa la differenza.

 

Anche Pino Insegno è rimasto colpito: nella puntata d’esordio il conduttore si è lanciato in un ballo con Luigia sulle note di Una rosa blu di Michele Zarrillo. Il giorno seguente le ha accolte con entusiasmo, esclamando: “Ed eccole le tre sorelle!”.

Le prime puntate da campionesse

Il debutto de Le Tre di Cuori non è stato fortunatissimo sul fronte del montepremi. Il 9 ottobre le sorelle sono arrivate all’Ultima Catena con 145mila euro in palio, ma non sono riuscite a indovinare la parola finale, “circondato”. “Siete state comunque bravissime”, le ha rincuorate Insegno. Il 10 ottobre è arrivata la rivincita: contro Le Spiaggine la sfida si è giocata sul filo dei secondi, con le avversarie sconfitte di pochissimo. All’Ultima Catena il trio si è giocato 13.650 euro, centrando questa volta la risposta. Ancora più "tesa"la puntata dell’11 ottobre, contro un terzetto proveniente da Qualiano, nel Napoletano. A decidere tutto è stata una sola parola: le tagliatelle di Nonna Pina hanno regalato alle sorelle il punto decisivo. Partite da un montepremi di 142mila euro, le campionesse sono arrivate all’ultima parola con 17.750 euro e, partendo dall’indizio “social”, hanno trovato la soluzione “profilo”, portando a casa 8.875 euro.

L’eredità delle Pappardelle

Il confronto con Le Pappardelle è inevitabile. Le tre amiche fiorentine, legate fin dall’infanzia, sono state tra le squadre più amate nella storia del programma, rimanendo in gara per 48 puntate. La loro popolarità aveva avuto anche un rovescio della medaglia: dopo gli attacchi ricevuti da alcuni hater sui social, le ragazze avevano deciso di rivolgersi alle autorità. Proprio all’Intesa Vincente, le Tre di Cuori hanno ricordato a molti spettatori lo stile del trio toscano, uno dei più efficaci di sempre in quel gioco.

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