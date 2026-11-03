Milano è il primo personaggio del libro. Quella sparita, delle acque al posto delle strade e del Bottonuto abbattuto durante il fascismo; quella delle ringhiere di via Tibaldi, dove la zia Rina ricamava per le grandi sartorie e teneva in frigorifero gli Urrà Saiwa per la nipote, nutrendone l’immaginario con le pile di “Gente”, “Oggi” e “Bolero”. C’è la Milano dei moti del 1898, con la bisnonna sulle barricate contro i cannoni di Bava Beccaris: «L’era un po’ mata ’me ti!», sentenzia il padre. E c’è la Statale, dove la quindicenne Marina entra in corteo e, sulle note dell’Internazionale cantata in Aula Magna, decide che anche lei farà l’università.

Le pagine della formazione accademica sono un Amarcord meneghino. La matricola propone all’insigne musicologo Francesco Degrada una tesi sui Rolling Stones e sulla loro elaborazione del blues. Poi l’esame di Estetica con l’ex partigiano Dino Formaggio: il monografico sul cinema formalista sovietico, sei mesi di Biblioteca Sormani e un trenta e lode. Majakovskij le consegna un motto: «Per voi il cinema è spettacolo. Per me è quasi una concezione del mondo».

Negli anni delle radio libere lavora a Radio Canale 96, fino all’occupazione dell’emittente da parte del collettivo femminista di cui fa parte, esasperato dal paternalismo dei compagni maschi. Poi arriva la Rai: nel 1979 supera un concorso per segretarie di produzione e impara il mestiere fra scalette, raccordi e borderò Siae battuti in triplice copia con la carta carbone. Confessione deliziosa: qualche secondo veniva arrotondato, ma «in modo equo».

Nell’estate del 1984 è seconda aiuto regia su Non ci resta che piangere. Verranno i videoritratti dei fotografi italiani e l’amicizia con Gabriele Basilico, chiamato a lavorare a Come l’ombra (2006), girato fra luglio e agosto nella Milano vuota. Le loro bussole sono Il posto di Olmi, La notte di Antonioni, Questa è la mia vita di Godard e Millennium Mambo di Hou Hsiao-hsien: un notturno taiwanese di neon e solitudini che sembra parlare la stessa lingua delle periferie fotografate da Basilico.

Spada racconta anche che le sarebbe piaciuto fare l’ostetrica. Un allievo la fulmina: «Mari, però se ci pensi bene con noi fai la levatrice perché cerchi di tirare fuori il film che abbiamo dentro». Maieutica socratica in salsa milanese. Per lei insegnare è «un atto fortemente politico», perché condividere la conoscenza è un gesto di democrazia.