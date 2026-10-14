Alessia Marcuzzi racconta su Instagram la propria esperienza con la menopausa. La conduttrice, oggi 53enne, spiega di essere entrata in perimenopausa a 47 anni e di aver vissuto un periodo difficile, segnato dalla vergogna e dal timore di sentirsi meno desiderabile. Nel video parla anche del sostegno ricevuto dall'ex marito e invita le donne a non sentirsi «meno» durante questa fase della vita: «Ho imparato a vedere i lati buffi e positivi di essere una donna più consapevole».

Marcuzzi spiega di aver vissuto un periodo particolarmente complicato, durante il quale i cambiamenti fisici e ormonali hanno influito anche sulla percezione di sé e della propria femminilità.

«Io sono entrata in perimenopausa a 47 anni e questo cambiamento è stato proprio faticoso. E per un bel po' me ne sono anche vergognata», scrive nel post che accompagna il filmato.

Alessia Marcuzzi parla pubblicamente della propria esperienza con la menopausa e delle difficoltà affrontate durante la perimenopausa, la fase di transizione che precede la menopausa. In un video pubblicato su Instagram, la conduttrice, oggi 53enne, racconta di aver iniziato ad attraversare questo cambiamento a 47 anni e di aver provato inizialmente vergogna nel parlarne.

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Alessia Marcuzzi: «Mi sentivo meno donna"

«Il tuo corpo cambia, i tuoi ormoni cominciano a diventare un po' matti e tu non sai bene che cosa stia succedendo perché non sei preparata», racconta la conduttrice, ammettendo di non essersi informata abbastanza prima di affrontare questa fase della propria vita.

Nel video Marcuzzi ricorda soprattutto l'imbarazzo provato nel parlare della menopausa e il timore del giudizio degli altri.

«Mi sentivo in imbarazzo, mi sentivo meno donna, meno femmina, meno sexy in video. Pensavo di essere meno desiderata», afferma.

Nel post Instagram racconta anche come reagiva alle battute ricevute quando dimenticava qualcosa o aveva un'improvvisa vampata di calore.

«Mi vergognavo di dirlo, e se mi facevano qualche battuta perché dimenticavo cose o avevo un calore improvviso… "Guardati sembri una in menopausa!", io ridevo per smentire quella parola e la sua accezione negativa, ma dentro avrei tanto voluto urlare e dire: "Sì… e allora?"».

La conduttrice ricorda inoltre di aver continuato a portare gli assorbenti nella borsa durante quel periodo. Nel video, affronta anche il tema delle donne che nascondono al proprio compagno di essere entrate in menopausa.

«È una cosa che mi mette tanta rabbia perché ci sono tante donne che nascondono ai propri mariti che stanno attraversando quel periodo, e fanno finta di avere il ciclo ogni mese per non doverglielo dire perché così sono ancora femmine».