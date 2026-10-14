Alessia Marcuzzi racconta la menopausa: "Mi vergognavo, mi sentivo meno donna"Spettacolo
Alessia Marcuzzi racconta su Instagram la propria esperienza con la menopausa. La conduttrice, oggi 53enne, spiega di essere entrata in perimenopausa a 47 anni e di aver vissuto un periodo difficile, segnato dalla vergogna e dal timore di sentirsi meno desiderabile. Nel video parla anche del sostegno ricevuto dall'ex marito e invita le donne a non sentirsi «meno» durante questa fase della vita: «Ho imparato a vedere i lati buffi e positivi di essere una donna più consapevole».
Alessia Marcuzzi parla pubblicamente della propria esperienza con la menopausa e delle difficoltà affrontate durante la perimenopausa, la fase di transizione che precede la menopausa. In un video pubblicato su Instagram, la conduttrice, oggi 53enne, racconta di aver iniziato ad attraversare questo cambiamento a 47 anni e di aver provato inizialmente vergogna nel parlarne.
«Io sono entrata in perimenopausa a 47 anni e questo cambiamento è stato proprio faticoso. E per un bel po' me ne sono anche vergognata», scrive nel post che accompagna il filmato.
Marcuzzi spiega di aver vissuto un periodo particolarmente complicato, durante il quale i cambiamenti fisici e ormonali hanno influito anche sulla percezione di sé e della propria femminilità.
Alessia Marcuzzi: «Mi sentivo meno donna"
«Il tuo corpo cambia, i tuoi ormoni cominciano a diventare un po' matti e tu non sai bene che cosa stia succedendo perché non sei preparata», racconta la conduttrice, ammettendo di non essersi informata abbastanza prima di affrontare questa fase della propria vita.
Nel video Marcuzzi ricorda soprattutto l'imbarazzo provato nel parlare della menopausa e il timore del giudizio degli altri.
«Mi sentivo in imbarazzo, mi sentivo meno donna, meno femmina, meno sexy in video. Pensavo di essere meno desiderata», afferma.
Nel post Instagram racconta anche come reagiva alle battute ricevute quando dimenticava qualcosa o aveva un'improvvisa vampata di calore.
«Mi vergognavo di dirlo, e se mi facevano qualche battuta perché dimenticavo cose o avevo un calore improvviso… "Guardati sembri una in menopausa!", io ridevo per smentire quella parola e la sua accezione negativa, ma dentro avrei tanto voluto urlare e dire: "Sì… e allora?"».
La conduttrice ricorda inoltre di aver continuato a portare gli assorbenti nella borsa durante quel periodo. Nel video, affronta anche il tema delle donne che nascondono al proprio compagno di essere entrate in menopausa.
«È una cosa che mi mette tanta rabbia perché ci sono tante donne che nascondono ai propri mariti che stanno attraversando quel periodo, e fanno finta di avere il ciclo ogni mese per non doverglielo dire perché così sono ancora femmine».
Approfondimento
The Traitors 2 Italia, quando esce e chi c'è nel cast
Il sostegno dell'ex marito e il cambiamento nel rapporto con la menopausa
Nel suo racconto Marcuzzi parla anche della vicinanza dell'ex marito Paolo Calabresi Marconi, che l'ha sostenuta durante la perimenopausa.
«Io ero sposata e il mio ex marito mi è stato molto accanto, ma è stato un periodo molto complicato», spiega.
La conduttrice racconta poi che il suo rapporto con questa fase della vita è cambiato quando è entrata in menopausa.
«Quando sono entrata in menopausa conclamata, per me è stata una specie di liberazione», afferma.
Approfondimento
Alessia Marcuzzi, la prima foto con il fidanzato Tiago Schietti
«Noi siamo In Bloom»: il messaggio di Alessia Marcuzzi
Nel testo pubblicato su Instagram, Alessia Marcuzzi parte dall'etimologia della parola menopausa per riflettere sul significato negativo che, secondo lei, viene ancora associato a questa fase della vita.
«Menopausa, dal greco mēn, "mese", e pausis, "cessazione". Quel "men" di menopausa non significa "meno" ma, dicendolo, stranamente sembra. E quanto suona male», scrive.
La conduttrice prosegue elencando alcune delle sensazioni che possono accompagnare questa fase: «Meno donna. Meno rilevante. Meno competente. Meno divertente. Meno desiderabile. Meno noi».
Marcuzzi spiega di aver cambiato progressivamente il proprio modo di considerare la menopausa e di voler condividere la sua esperienza anche con altre donne.
«Oggi ve lo racconto perché in qualche modo io sono rinata e ho imparato a vedere i lati buffi e positivi di essere una donna più consapevole. E vorrei che nessuna di noi si sentisse mai "meno"».
Nel video cita anche il termine giapponese kōnenki, utilizzato per indicare il climaterio, associandolo all'idea di una nuova fase della vita.
Nel messaggio pubblicato sui social, Marcuzzi conclude invitando a considerare la menopausa anche come un momento di cambiamento personale.
«Vorrei che imparassimo a guardare questa fase anche come l'inizio di un nuovo capitolo, di una nuova stagione. Una nuova fioritura».
E chiude con l'espressione inglese «Noi siamo In Bloom».