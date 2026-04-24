Alessia Marcuzzi, la prima foto con il fidanzato Tiago Schietti

La conduttrice ha condiviso nelle sue storie uno scatto che la ritrae insieme al fidazato sulla Praia do Sancho, in Brasile, definendola una tra le spiagge più belle che abbia mai visto. Si tratta del primo gesto pubblico diretto da parte sua, dopo le foto già circolate sui goornali di gossip

Alessia Marcuzzi ha ufficializzato sui social la relazione con Tiago Schietti, imprenditore italo-brasiliano. La conduttrice ha condiviso nelle sue Instagram story uno scatto che la ritrae insieme a lui sulla Praia do Sancho, in Brasile, definendola una tra le spiagge più belle che abbia mai visto. Si tratta del primo gesto pubblico diretto da parte sua, dopo le foto già circolate sul settimanale Chi che li aveva immortalati a Venezia. È la prima relazione resa pubblica da Marcuzzi dalla fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, nel 2022.

Uno scatto che vale più di mille parole

Alessia Marcuzzi ha sempre custodito la propria vita privata con grande cura. Per questo, quando nella mattina del 23 aprile ha ricondiviso nelle sue storie Instagram uno scatto che la ritrae accanto a Tiago Schietti sullo sfondo paradisiaco della Praia do Sancho, in Brasile, il gesto ha avuto tutto il peso di una dichiarazione. Nella foto, lui è in costume con il fisico scolpito, lei è accanto che lo stringe a sé, in un'inquadratura che li vede affiatati in riva al mare con un paesaggio da sogno alle spalle.

La showgirl ha scelto la spiaggia brasiliana come cornice per rendere ufficiale la relazione sui social, definendola in prima persona una delle più belle spiagge che abbia mai visto. Non poteva esserci ambientazione più eloquente: la Praia do Sancho, nell'arcipelago di Fernando de Noronha, è considerata una delle spiagge più incontaminate e spettacolari del mondo.

La foto è una ricondivisione di uno scatto pubblicato originariamente da Tiago sul proprio profilo Instagram, un dettaglio che dice qualcosa sul tono della relazione: informale, spontanea, senza la retorica delle coppie costruite per i media.