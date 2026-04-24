Alessia Marcuzzi, la prima foto con il fidanzato Tiago Schietti

Alessia Marcuzzi, la prima foto con il fidanzato Tiago SchiettiSpettacolo
La conduttrice ha condiviso nelle sue storie uno scatto che la ritrae insieme al fidazato sulla Praia do Sancho, in Brasile, definendola una tra le spiagge più belle che abbia mai visto. Si tratta del primo gesto pubblico diretto da parte sua, dopo le foto già circolate sui goornali di gossip
Alessia Marcuzzi ha ufficializzato sui social la relazione con Tiago Schietti, imprenditore italo-brasiliano. La conduttrice ha condiviso nelle sue Instagram story uno scatto che la ritrae insieme a lui sulla Praia do Sancho, in Brasile, definendola una tra le spiagge più belle che abbia mai visto. Si tratta del primo gesto pubblico diretto da parte sua, dopo le foto già circolate sul settimanale Chi che li aveva immortalati a Venezia. È la prima relazione resa pubblica da Marcuzzi dalla fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, nel 2022.
Uno scatto che vale più di mille parole
Alessia Marcuzzi ha sempre custodito la propria vita privata con grande cura. Per questo, quando nella mattina del 23 aprile ha ricondiviso nelle sue storie Instagram uno scatto che la ritrae accanto a Tiago Schietti sullo sfondo paradisiaco della Praia do Sancho, in Brasile, il gesto ha avuto tutto il peso di una dichiarazione. Nella foto, lui è in costume con il fisico scolpito, lei è accanto che lo stringe a sé, in un'inquadratura che li vede affiatati in riva al mare con un paesaggio da sogno alle spalle.
La showgirl ha scelto la spiaggia brasiliana come cornice per rendere ufficiale la relazione sui social, definendola in prima persona una delle più belle spiagge che abbia mai visto. Non poteva esserci ambientazione più eloquente: la Praia do Sancho, nell'arcipelago di Fernando de Noronha, è considerata una delle spiagge più incontaminate e spettacolari del mondo.
La foto è una ricondivisione di uno scatto pubblicato originariamente da Tiago sul proprio profilo Instagram, un dettaglio che dice qualcosa sul tono della relazione: informale, spontanea, senza la retorica delle coppie costruite per i media.
Chi è Tiago Schietti e come è iniziata la storia
Tiago Schietti è un imprenditore italo-brasiliano, estraneo al mondo dello spettacolo italiano, con un figlio piccolo. Il suo profilo social è riservato.
Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, i due si sarebbero conosciuti a metà gennaio in Brasile, dove la conduttrice si trovava in vacanza con alcune amiche. La relazione era già stata anticipata dallo stesso giornale con foto scattate a Venezia, che li mostravano tra abbracci, baci e una passeggiata in gondola. Quello veneziano era però uno scoop paparazzato; questo brasiliano è una scelta consapevole di uscire allo scoperto.
La storia con Schietti rappresenta il primo legame sentimentale reso pubblico da Alessia Marcuzzi, 53 anni, dalla fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, annunciata nel 2022 dopo quasi otto anni di nozze.
Sul fronte professionale, Marcuzzi è reduce da una stagione intensa: ha condotto The Traitors e Red Carpet, ha fatto parte della giuria di Tale e Quale Show ed è entrata stabilmente nel cast di Che tempo che fa. Ora, con questa foto, aggiunge un nuovo capitolo, questa volta tutto privato.