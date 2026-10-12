Vittorio De Sica, arriva su Sky Documentaries "La vita in scena"

Dopo essere stato presentato all’ultimo Festival di Cannes, "Vittorio De Sica - La vita in scena" arriva in tv sabato 17 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries. La produzione Sky Original ripercorre la vita, l’opera e l’eredità di uno dei più grandi maestri del cinema mondiale attraverso materiali d’archivio e testimonianze internazionali

Dopo essere stato presentato all’ultimo Festival di Cannes, Vittorio De Sica - La vita in scena, arriva in tv sabato 17 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand. La produzione Sky Original ripercorre la vita, l’opera e l’eredità di uno dei più grandi maestri del cinema mondiale, andando al cuore del suo genio: la straordinaria capacità di trasformare l’esperienza umana in racconto e immagini. Sono dunque umanità ed empatia le chiavi del racconto, diretto da Francesco Zippel, con la produzione esecutiva di Wes Anderson, che ritrae un autore la cui modernità fa sì che sia ancora amato in tutto il mondo

Materiali d'archivio e testimonianze

Avvalendosi di un patrimonio di materiali d’archivio e testimonianze internazionali, il documentario ricostruisce l’itinerario umano e artistico del celebre regista di Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Miracolo a Milano (1951), Umberto D. (1952), L'oro di Napoli (1954), La ciociara (1960), Il giardino dei Finzi Contini (1970) e fa emergere la stima e l’affetto di chi lo ricorda, tra i grandi del cinema - Wes Anderson, Francis Ford Coppola, Isabella Rossellini, Ruben Östlund, i fratelli Dardenne, Asghar Farhadi, Andrej Zvjagincev, Carlo Verdone e Nicola Piovani - e i familiari, Christian De Sica, Andrea De Sica, Brando De Sica, Maria Teresa ed Eleonora Baldwin.

L’amore per De Sica appare vivo ancora oggi, per avere aperto con coraggio la strada al racconto della verità e per aver lasciato a chi lo ha conosciuto una sensazione di cura e di gioia, che emergono anche dalle testimonianze di Luciano De Ambrosis, il giovanissimo volto de I bambini ci guardano, ed Eleonora Brown, la figlia di Sophia Loren ne La ciociara.