Nella seconda puntata della ventunesima edizione vince Monica Guerritore, che si porta a casa 20 punti di bonus per sabato prossimo. Serata con tre ospiti del cinema in pista, una rumba molto discussa (ballata da Ornella Muti) e qualche voto impietoso per i concorrenti uomini: ecco tutto ciò che è successo
Il secondo sabato di Ballando con le Stelle conferma la tendenza del debutto: a guidare la gara sono soprattutto le donne.
La puntata ha visto esibirsi tutte e 13 le coppie in gara, davanti alla nuova giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D’Urso.
A uscirne trionfante è stata Monica Guerritore, e nessuno è stato eliminato.
Guerritore conquista tutti, Muti accende la pista
La protagonista della serata è stata Monica Guerritore. Con Luca Urso ha portato in pista una samba sulle note di Che vita meravigliosa, piaciuta per il ritmo e per la carica interpretativa. Dopo l’emozione del paso doble della prima settimana, l’attrice ha mostrato un lato diverso, più leggero e travolgente, toccando il pubblico anche sul piano emotivo. Al secondo posto si è piazzata Ornella Muti con Pasquale La Rocca, protagonisti di una rumba chiusa con un bacio che ha fatto parlare lo studio e i social. Sulla coppia pesava già la polemica nata sabato scorso con Barbara D’Urso, che aveva criticato l’attrice. Durante la settimana La Rocca ha risposto alla giurata nello spin-off Ballando segreto su RaiPlay. Ornella Muti ha invece smorzato i toni, definendo “simbiotico” il rapporto tra ballerino e concorrente. Buone notizie anche per Alessandro Matri e Giada Lini: grazie ai punti extra sono saliti dalla settima alla terza posizione. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori della prima puntata, potevano contare sul bonus di 20 punti ma si sono fermati ai piedi del podio.
La classifica
A decidere le sorti della puntata è stato, ancora una volta, il tesoretto. Francesca Fialdini ha scelto Matri, Simona Ventura ha premiato Ornella Muti e Rossella Erra ha puntato su Monica Guerritore, portandola in vetta.
Questa la classifica finale della serata di Ballando con le Stelle:
- Monica Guerritore
- Ornella Muti
- Alessandro Matri
- Aurora Ramazzotti
- Anna Safroncik
- Andy Díaz
- Noemi Bocchi
- Alberto Ravagnani
- Manuela Moreno
- Eugenio Finardi
- Riccardo Rossi / Jimmy Ghione
- Massimo Ghini
Con la vittoria, Guerritore e Urso avranno 20 punti in più da sommare ai voti della giuria nella prossima puntata. Per ora non ci sono eliminati e nessuna coppia è finita al ballottaggio: tutti i concorrenti torneranno in pista sabato prossimo per la terza serata dello show.
Ospiti, conferme e passi falsi
Sabato 10 ottobre, i ballerini per una notte erano tre, tutti attori: Elena Sofia Ricci, Giacomo Giorgio e Stefano Fresi. Per Ricci, tra l’altro, è stato anche un ritrovarsi con Barbara D’Urso, sua collega nella fiction Orgoglio.
Tra i concorrenti, Andy Díaz continua a stupire: il campione di atletica si sta dimostrando sciolto in pista quanto in pedana. Noemi Bocchi, invece, ha provato ancora una volta a scrollarsi di dosso l’etichetta di compagna di Francesco Totti, ma dopo l’exploit della prima settimana è scivolata al settimo posto.
Più complicata, in generale, la serata degli uomini. Jimmy Ghione era arrivato in pista visibilmente provato dalle critiche ricevute al debutto. Riccardo Rossi è sembrato smarrito, mentre Massimo Ghini è rimasto rigido ed è finito ultimo. Eugenio Finardi, pur restando nella parte bassa della classifica, non ha perso il sorriso.