Nella seconda puntata della ventunesima edizione vince Monica Guerritore, che si porta a casa 20 punti di bonus per sabato prossimo. Serata con tre ospiti del cinema in pista, una rumba molto discussa (ballata da Ornella Muti) e qualche voto impietoso per i concorrenti uomini: ecco tutto ciò che è successo

Il secondo sabato di Ballando con le Stelle conferma la tendenza del debutto: a guidare la gara sono soprattutto le donne.

La puntata ha visto esibirsi tutte e 13 le coppie in gara, davanti alla nuova giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D’Urso.

A uscirne trionfante è stata Monica Guerritore, e nessuno è stato eliminato.

Guerritore conquista tutti, Muti accende la pista

La protagonista della serata è stata Monica Guerritore. Con Luca Urso ha portato in pista una samba sulle note di Che vita meravigliosa, piaciuta per il ritmo e per la carica interpretativa. Dopo l’emozione del paso doble della prima settimana, l’attrice ha mostrato un lato diverso, più leggero e travolgente, toccando il pubblico anche sul piano emotivo. Al secondo posto si è piazzata Ornella Muti con Pasquale La Rocca, protagonisti di una rumba chiusa con un bacio che ha fatto parlare lo studio e i social. Sulla coppia pesava già la polemica nata sabato scorso con Barbara D’Urso, che aveva criticato l’attrice. Durante la settimana La Rocca ha risposto alla giurata nello spin-off Ballando segreto su RaiPlay. Ornella Muti ha invece smorzato i toni, definendo “simbiotico” il rapporto tra ballerino e concorrente. Buone notizie anche per Alessandro Matri e Giada Lini: grazie ai punti extra sono saliti dalla settima alla terza posizione. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori della prima puntata, potevano contare sul bonus di 20 punti ma si sono fermati ai piedi del podio.

La classifica

A decidere le sorti della puntata è stato, ancora una volta, il tesoretto. Francesca Fialdini ha scelto Matri, Simona Ventura ha premiato Ornella Muti e Rossella Erra ha puntato su Monica Guerritore, portandola in vetta.

Questa la classifica finale della serata di Ballando con le Stelle:

Monica Guerritore Ornella Muti Alessandro Matri Aurora Ramazzotti Anna Safroncik Andy Díaz Noemi Bocchi Alberto Ravagnani Manuela Moreno Eugenio Finardi Riccardo Rossi / Jimmy Ghione Massimo Ghini

Con la vittoria, Guerritore e Urso avranno 20 punti in più da sommare ai voti della giuria nella prossima puntata. Per ora non ci sono eliminati e nessuna coppia è finita al ballottaggio: tutti i concorrenti torneranno in pista sabato prossimo per la terza serata dello show.