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Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Spettacolo
©Ansa

Nella seconda puntata della ventunesima edizione vince Monica Guerritore, che si porta a casa 20 punti di bonus per sabato prossimo. Serata con tre ospiti del cinema in pista, una rumba molto discussa (ballata da Ornella Muti) e qualche voto impietoso per i concorrenti uomini: ecco tutto ciò che è successo 

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Il secondo sabato di Ballando con le Stelle conferma la tendenza del debutto: a guidare la gara sono soprattutto le donne.

 

La puntata ha visto esibirsi tutte e 13 le coppie in gara, davanti alla nuova giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D’Urso.

 

A uscirne trionfante è stata Monica Guerritore, e nessuno è stato eliminato.

Guerritore conquista tutti, Muti accende la pista

La protagonista della serata è stata Monica Guerritore. Con Luca Urso ha portato in pista una samba sulle note di Che vita meravigliosa, piaciuta per il ritmo e per la carica interpretativa. Dopo l’emozione del paso doble della prima settimana, l’attrice ha mostrato un lato diverso, più leggero e travolgente, toccando il pubblico anche sul piano emotivo. Al secondo posto si è piazzata Ornella Muti con Pasquale La Rocca, protagonisti di una rumba chiusa con un bacio che ha fatto parlare lo studio e i social. Sulla coppia pesava già la polemica nata sabato scorso con Barbara D’Urso, che aveva criticato l’attrice. Durante la settimana La Rocca ha risposto alla giurata nello spin-off Ballando segreto su RaiPlay. Ornella Muti ha invece smorzato i toni, definendo “simbiotico” il rapporto tra ballerino e concorrente. Buone notizie anche per Alessandro Matri e Giada Lini: grazie ai punti extra sono saliti dalla settima alla terza posizione. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori della prima puntata, potevano contare sul bonus di 20 punti ma si sono fermati ai piedi del podio.

La classifica

A decidere le sorti della puntata è stato, ancora una volta, il tesoretto. Francesca Fialdini ha scelto Matri, Simona Ventura ha premiato Ornella Muti e Rossella Erra ha puntato su Monica Guerritore, portandola in vetta.

Questa la classifica finale della serata di Ballando con le Stelle:

  1. Monica Guerritore
  2. Ornella Muti
  3. Alessandro Matri
  4. Aurora Ramazzotti
  5. Anna Safroncik
  6. Andy Díaz
  7. Noemi Bocchi
  8. Alberto Ravagnani
  9. Manuela Moreno 
  10. Eugenio Finardi 
  11. Riccardo Rossi / Jimmy Ghione
  12. Massimo Ghini 

Con la vittoria, Guerritore e Urso avranno 20 punti in più da sommare ai voti della giuria nella prossima puntata. Per ora non ci sono eliminati e nessuna coppia è finita al ballottaggio: tutti i concorrenti torneranno in pista sabato prossimo per la terza serata dello show.

Ospiti, conferme e passi falsi

Sabato 10 ottobre, i ballerini per una notte erano tre, tutti attori: Elena Sofia Ricci, Giacomo Giorgio e Stefano Fresi. Per Ricci, tra l’altro, è stato anche un ritrovarsi con Barbara D’Urso, sua collega nella fiction Orgoglio.

 

Tra i concorrenti, Andy Díaz continua a stupire: il campione di atletica si sta dimostrando sciolto in pista quanto in pedana. Noemi Bocchi, invece, ha provato ancora una volta a scrollarsi di dosso l’etichetta di compagna di Francesco Totti, ma dopo l’exploit della prima settimana è scivolata al settimo posto.

 

Più complicata, in generale, la serata degli uomini. Jimmy Ghione era arrivato in pista visibilmente provato dalle critiche ricevute al debutto. Riccardo Rossi è sembrato smarrito, mentre Massimo Ghini è rimasto rigido ed è finito ultimo. Eugenio Finardi, pur restando nella parte bassa della classifica, non ha perso il sorriso.

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