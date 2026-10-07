Patù - La passione delle idee, tutto sul programma di approfondimento

La scommessa di Patù è quella di uscire dagli schemi del classico salotto politico. "Non potevamo partire con la consueta formula in mezzo ai giganti perciò abbiamo dovuto pensare in altra maniera", ha spiegato Inciocchi. Ogni puntata si aprirà con un breve film, mentre il confronto in studio sarà affiancato da reportage, servizi, collegamenti con inviati e corrispondenti, immagini, grafiche e contributi proiettati su grandi schermi. "In trasmissione accadranno cose non classiche come filmati lunghi anche diversi minuti", ha anticipato il conduttore, che però ha precisato: "Ci saranno pezzi di programma come li abbiamo già visti, anche perché la politica non la cambi". Quando i temi lo consentiranno, inoltre, ci sarà spazio anche per l'ironia.