Patù - La passione delle idee, tutto sul programma di approfondimento da stasera in tvSpettacolo
Introduzione
Debutta mercoledì 7 ottobre, in prima serata su Rai 2, il nuovo programma condotto da Roberto Inciocchi. Un appuntamento che unisce attualità, reportage e storie di persone e territori, con l'obiettivo di distinguersi dai talk show tradizionali. Nella prima puntata, tra gli altri, un contributo video di Helen Mirren e uno spazio dedicato a Paolo Borsellino
Quello che devi sapere
Cos'è Patù - La passione delle idee
Una nuova proposta di informazione arriva nella prima serata di Rai 2. Da mercoledì 7 ottobre, alle 21.20, subito dopo il Tg2 Post, va in onda Patù - La passione delle idee, il programma firmato dalla Direzione Approfondimento Rai e affidato alla conduzione di Roberto Inciocchi. La trasmissione accompagnerà il pubblico per una lunga serata, che si protrarrà fino all'una di notte, alternando politica, economia, cronaca, società e tecnologia.
Il conduttore Roberto Inciocchi
Alla guida del nuovo programma c'è un volto noto dell'informazione televisiva. Roberto Inciocchi ha lavorato per vent'anni a Sky TG24, dal 2003 al 2023, per poi passare alla Rai, dove ha condotto per tre stagioni Agorà su Rai 3. Durante la presentazione, che si è svolta a Roma negli studi di via Teulada, il giornalista non ha nascosto le difficoltà del nuovo impegno, anche perché la trasmissione andrà in onda in contemporanea con due programmi molto seguiti come Affari tuoi e La ruota della fortuna. "È una sfida, al punto che qualcuno mi ha chiamato kamikaze", ha raccontato con un sorriso.
Perché si chiama Patù
Il titolo prende spunto da Patù, piccolo comune salentino situato nella punta più meridionale della Puglia. Il paese diventa così una sorta di osservatorio simbolico da cui guardare l'Italia e il resto del mondo. Si tratta infatti di un territorio che, nel corso dei secoli, ha visto passare e intrecciarsi civiltà e culture diverse, un aspetto che richiama l'idea di un Paese fatto di incontri e contaminazioni. Il nome evoca inoltre la parola greca pathos, legata all'emozione e al coinvolgimento: è proprio questa la chiave con cui il programma vuole raccontare i fatti, mettendo al centro la passione per le idee e le storie delle persone.
Un format diverso dal solito talk
La scommessa di Patù è quella di uscire dagli schemi del classico salotto politico. "Non potevamo partire con la consueta formula in mezzo ai giganti perciò abbiamo dovuto pensare in altra maniera", ha spiegato Inciocchi. Ogni puntata si aprirà con un breve film, mentre il confronto in studio sarà affiancato da reportage, servizi, collegamenti con inviati e corrispondenti, immagini, grafiche e contributi proiettati su grandi schermi. "In trasmissione accadranno cose non classiche come filmati lunghi anche diversi minuti", ha anticipato il conduttore, che però ha precisato: "Ci saranno pezzi di programma come li abbiamo già visti, anche perché la politica non la cambi". Quando i temi lo consentiranno, inoltre, ci sarà spazio anche per l'ironia.
I temi della prima puntata
Il debutto si annuncia molto ricco. In apertura ci sarà un intervento video dell'attrice premio Oscar Helen Mirren. La serata darà poi spazio all'attualità internazionale, con un momento dedicato all'anniversario del 7 ottobre, e ai principali fatti politici italiani. Non mancherà la cronaca, anche se la scaletta potrebbe cambiare fino all'ultimo in base agli sviluppi delle notizie. Un capitolo sarà riservato all'intelligenza artificiale e ai nuovi linguaggi del digitale, per capire come la tecnologia stia trasformando il modo di lavorare, comunicare e informarsi. Il racconto dei territori partirà proprio dal Salento, con un reportage sulla Xylella e sulle conseguenze che il batterio ha avuto sugli uliveti e sulle comunità locali.
Lo spazio dedicato a Borsellino
L'ultima parte della serata, tra la mezzanotte e l'una, sarà dedicata alle grandi storie del nostro Paese. Nella prima puntata il focus sarà sulla figura di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1992, con la partecipazione in studio di Nino Di Matteo. Un momento di memoria e di impegno civile che riassume lo spirito del programma, così descritto da Inciocchi: "Racconteremo questo Paese, lo attraverseremo: le passioni, i sogni, i sacrifici. Perché ci sono storie che chiedono di essere raccontate".