Black Doves, trama e cast della stagione 2 della serie tv Netflix in uscita il 5 novembreSerie TV
Introduzione
Sta per arrivare Black Doves 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Keira Knightley, che torna su Netflix tra spie e segreti.
La serie britannica con Knightley e Ben Whishaw sta per approdare sullo streamer con un secondo atto ricco di suspense, intrighi politici e identità nascoste.
Dal 5 novembre 2026 arrivano su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) sei nuovi episodi, pronti a riportare gli spettatori nel mondo delle Black Doves, un'organizzazione clandestina in cui le informazioni riservate diventano merce di scambio e fidarsi della persona sbagliata può avere conseguenze imprevedibili.
La storia riparte dai suoi protagonisti, tra equilibri fragili, rapporti complessi e nuove minacce, senza rinunciare al mix di azione e tensione che caratterizza la serie.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Black Doves 2, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della seconda stagione nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
In Black Doves 2, Helen Webb conduce da anni una doppia vita: all'apparenza è una moglie e una madre, ma in segreto lavora per le Black Doves, un'organizzazione clandestina che raccoglie informazioni riservate e le vende al miglior offerente.
Nella seconda stagione, la protagonista torna a muoversi in un mondo di spionaggio, alleanze incerte e segreti politici. Al suo fianco c'è Sam Young, sicario professionista con cui condivide un legame complesso. Nuove minacce e una rete di intrighi sempre più articolata metteranno alla prova i protagonisti, senza che sia possibile distinguere facilmente gli interessi personali da quelli legati alle rispettive missioni.
Il cast
In Black Doves 2, Keira Knightley riprende il ruolo di Helen Webb, mentre Ben Whishaw torna a interpretare Sam Young. Nel cast ritroviamo anche Sarah Lancashire, Andrew Buchan e Kathryn Hunter.
Tra le new entry figurano Neve Campbell, Ambika Mod, Sam Riley, Sylvia Hoeks, Babou Ceesay e Goran Kostic, che ampliano il gruppo di personaggi coinvolti nelle vicende della serie.
Quando esce Black Doves 2
Creata e scritta da Joe Barton, Black Doves combina spionaggio, azione e suspense, intrecciando segreti professionali e relazioni personali.
La seconda stagione sarà disponibile su Netflix dal 5 novembre 2026, con tutti e sei gli episodi pubblicati contemporaneamente.