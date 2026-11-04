Black Doves, trama e cast della stagione 2 della serie tv Netflix

Introduzione

Sta per arrivare Black Doves 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Keira Knightley, che torna su Netflix tra spie e segreti.

La serie britannica con Knightley e Ben Whishaw sta per approdare sullo streamer con un secondo atto ricco di suspense, intrighi politici e identità nascoste.

Dal 5 novembre 2026 arrivano su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) sei nuovi episodi, pronti a riportare gli spettatori nel mondo delle Black Doves, un'organizzazione clandestina in cui le informazioni riservate diventano merce di scambio e fidarsi della persona sbagliata può avere conseguenze imprevedibili.

La storia riparte dai suoi protagonisti, tra equilibri fragili, rapporti complessi e nuove minacce, senza rinunciare al mix di azione e tensione che caratterizza la serie.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Black Doves 2, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della seconda stagione nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.