Dal 25 settembre la Food Genius Academy di Milano ospita Bake in Black, personale di Jelena Milosevic a cura di Flavia Vago. Il titolo gioca con il classico degli AC/DC e sostituisce il ritorno con la cottura: pane e ceramica, trasformati dal calore, dialogano attorno al nero inteso come materia generativa. Al centro la serie Kaolin, sedici ceramiche che custodiscono l'impronta di pani reali. Il vernissage intreccia il live cooking dell'Academy, il pianoforte e l'elettronica

«La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso». Così recita il secondo versetto della Genesi, nella traduzione della Conferenza Episcopale Italiana, prima ancora che il Creatore si decida a pronunciare il fatidico fiat lux. In principio, dunque, era il nero. Un buio che non è assenza, bensì attesa, anticamera cosmica in cui la forma ancora non si vede, eppure già scalpita per apparire. Forse per questo il nero è il colore più frainteso della storia dell'arte e financo del guardaroba, eternamente conteso tra il lutto stretto e la petite robe noire di Coco Chanel (Henry Ford, dal canto suo, concedeva ai clienti la Model T di qualsiasi colore, purché fosse nero). Ed è da questa tenebra feconda che prende le mosse Bake in Black, la mostra personale di Jelena Milosevic, a cura di Flavia Vago, che dal 25 settembre abita gli spazi della Food Genius Academy, in viale Col di Lana 8 a Milano, a un tiro di michetta dai Navigli. Un progetto prodotto da Desirèe Nardone, con la direzione artistica di Beppe Treccia / Kinetic Vibe Srl, in cui ceramica, pane, gastronomia e musica intrecciano un dialogo attorno a un unico tema: il nero come materia di trasformazione. Pane, amore e fantasia, verrebbe da dire con Luigi Comencini. Solo che qui, al posto della Bersagliera Gina Lollobrigida, a rubare la scena è la ceramica.

Chi è Jelena Milosevic, la sacerdotessa in nero

Nata in Serbia nel 1992, Jelena Milosevic si forma all'Istituto d'Arte di Belgrado prima di approdare a Milano, dove consegue il diploma di primo e secondo livello in Arti Visive all'Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2015 fa parte degli artisti della Fondazione Wurmkos, con cui ha preso parte, tra l'altro, al progetto La passione del grano al PAV, Parco Arte Vivente di Torino, nel 2017 (titolo che, col senno di poi, suona come un presagio: nomen omen). Negli anni ha esposto in Italia, in Serbia e in Germania, dalle collettive alla Galleria Gaburro e da Lorenzelli Arte fino a NOIRÉ Kouture, l'anteprima che nel dicembre 2025 l'ha vista dialogare con la couture radicale di Nora Bourelly negli spazi della Maison Bourelly, con la curatela di Beppe Treccia e Alex Ibatici. Sei abiti Haute Couture immersi nel nero assoluto: un rito, più che una sfilata, come avevamo raccontato su queste pagine.

Istintività, casualità, ossessione, ripetizione. Quattro parole chiave che descrivono il suo lavoro e suonano come i comandamenti di un breviario laico. Racconta l'artista che il legame con il nero nasce da molto lontano, quando dipingeva già da bambina e ne scopriva, giorno dopo giorno, la smisurata potenza. Dalle prime prove di body art, il suo percorso approda a un'astrazione totale, a tele interamente nere (i Rolling Stones, del resto, lo cantavano già nel 1966: Paint It Black). La tecnica prediletta è il carboncino, e non per caso: esposto al sole e al tempo, il segno sulla carta svanisce da sé, consumato proprio dall'opposto delle tenebre. Una sorta di Nosferatu grafico, destinato a dissolversi all'alba. Milosevic lavora senza mai staccare la mano dalla tela, in un happening in cui traccia, nero su nero, figure di ascendenza picassiana, scritte e soprattutto, con ossessione quasi monastica, la lettera K, simbolo dell'intera sua opera e materializzazione del nero. Tant'è che la K ritorna nei titoli delle sue personali, da K-Body a Belgrado nel 2019 fino a K-Abstract e K-Orthalsia a Vrnjačka Banja.

Sono stratificazioni ritrose, che non si concedono al primo sguardo: occorre cercare l'angolazione e la luce giuste, come davanti al fotogramma sottoesposto di un noir d'antan, per scoprire sotto la superficie un florilegio di figure contorte e parole deliranti. E a chi ama la letteratura quella K solitaria non può non evocare Josef K., l'accusato che non conosce la propria colpa nel Processo di Franz Kafka, anch'egli smarrito in un labirinto di cui non intravede i contorni (che pure Kafka cominci con la K è una coincidenza che lasciamo volentieri agli appassionati di cabala).