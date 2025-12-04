L’11 dicembre 2025 a Milano Maison Bourelly presenta NOIRÉ Kouture , anteprima esclusiva che unisce la couture radicale di Nora Bourelly e la ricerca sul nero assoluto dell’artista Jelena Milosevic. Sei abiti Haute Couture in un attraversamento sensoriale tra moda e arte, con la curatela di Beppe Treccia e Alex Ibatici. Opening su invito dalle 18 in Piazza Camillo de Meis 1

La curatela porta la firma di Beppe Treccia e Alex Ibatici , due figure che da anni lavorano sulla costruzione di esperienze visive e narrative capaci di trasformare lo spazio in racconto.

Al centro dell’evento, la presentazione di sei abiti Haute Couture: non semplici creazioni, ma organismi visivi che vivono nel nero, lo attraversano, lo interrogano. Il nero non è solo colore, ma concetto, materia, spazio. Una soglia tra visibile e invisibile, tra presenza e assenza, tra luce e assorbimento.

Un attraversamento sensoriale più che una semplice presentazione: NOIRÉ Kouture nasce dall’incontro tra la couture radicale di Nora Bourelly e la ricerca sul nero assoluto dell’artista Jelena Milosevic . Moda, arte e gesto creativo si fondono in un’unica esperienza percettiva, fondata sull’ascolto profondo della materia e sul dialogo tra taglio sartoriale e superficie pittorica.

Non una collezione. Un rito estetico. È questo lo spirito di NOIRÉ Kouture , l’anteprima esclusiva che giovedì 11 dicembre 2025 trasformerà Milano in un tempio del nero assoluto, del gesto sartoriale e della visione artistica. A ospitare l’evento sarà Maison Bourelly , in Piazza Camillo de Meis 1, con opening su invito dalle 18 alle 22.

Un ecosistema creativo tra eccellenze

L’evento è realizzato con il supporto di partner d’eccellenza: Taroni SPA, leader mondiale nel settore delle sete di pregio; Kinetic Vibe, realtà di riferimento per eventi esclusivi; e Seletti, noto per il suo approccio innovativo nel design di arredo e illuminazione.

Collaborano inoltre Ramona Vai, specializzata in fascinator d’eccellenza, Stefania Belfiore e MIVES Atelier, rappresentata da Vesna Milosevic.

Chi è Nora Bourelly

Classe 1996, fondatrice del metodo Mindset Couture e mente creativa di Maison Bourelly, Nora Bourelly è stilista privata, teorica dell’immagine, curatrice del gesto estetico. Formata tra Istituto Marangoni, sartorie d’alta gamma e studi di semiotica, unisce il rigore dell’haute couture alla profondità del pensiero sociologico. La sua moda non veste: manifesta.

La ricerca sul nero di Jelena Milosevic

Nata nel 1992, Jelena Milosevic vive e lavora a Milano. La sua ricerca ruota attorno al nero come materia, forma e concetto. Carboncino e pigmenti scuri diventano strumenti per esplorare il limite tra visibile e invisibile. Formata all’Accademia di Brera, dal 2015 fa parte della Fondazione Wurmkos, con mostre in Italia e all’estero.

Un manifesto chiamato Maison Bourelly

In un’epoca segnata da omologazione e consumo rapido, Maison Bourelly si propone come un manifesto contro la mediocrità: un luogo che è insieme sartoria, spazio espositivo e laboratorio di identità. Qui l’abito non è prodotto, ma simbolo, vessillo di un’individualità che rifiuta l’anonimato delle tendenze.

NOIRÉ Kouture si inserisce perfettamente in questa visione: non uno show, ma un rito. Non una passerella, ma un varco. Dove la moda smette di essere superficie e torna a farsi linguaggio, carne, ombra, pensiero.