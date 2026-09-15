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Temptation Island, cos'è successo nella puntata di lunedì 14 settembre

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Filippo Bisciglia ha raccontato il percorso di tre coppie dell'edizione 2026 di Temptation Island: Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian, Iris e Andrea

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Lunedì 14 settembre Filippo Bisciglia ha condotto il secondo e ultimo appuntamento speciale dedicato all’edizione 2026 di Temptation Island. Al centro tre coppie: Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian, Iris e Andrea. I protagonisti hanno raccontato i loro percorsi dopo la fine della trasmissione televisiva.

temptation island, il riassunto di lunedì 14 settembre

 

Lunedì 7 settembre Filippo Bisciglia ha incontrato quattro coppie: Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Francesca e Danilo, Diamante e Bernadette. Nel secondo appuntamento, il conduttore ha accolto gli altri protagonisti dell’edizione 2026 del docu-reality. Temptation Island e poi… e poi… ha così ripercorso le storie ad alcune settimane di distanza dalla fine della trasmissione televisiva.

 

Soraya e Cristian hanno proseguito i loro percorsi separatamente. La ragazza ha parlato di alcuni presunti tradimenti dell'ex fidanzato, Cristian ha dichiarato: “Io ho sbagliato nella nostra relazione e te l’ho detto, ma tu adesso stai affrontando questo confronto in un modo in cui non dovresti”. Cristian ha aggiunto: “Nonostante i miei sbagli e i molteplici errori che io possa aver commesso, non mi fido più di Soraya, non come fidanzata, ma come persona”. Soraya ha raccontato: “Io ora sto cercando di ritrovare me stessa”.

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Iris e Andrea hanno messo un punto alla loro storia d’amore. La ragazza ha raccontato: “Io alla fine mi sento comunque sola. Avevo parlato con lui del problema di sentirmi amata, ma lui così facendo non mi fa sentire amata. Anche il fatto stesso di non liberarsi mai da un impegno lavorativo o di cambiare un turno. Non dico che lui debba mettere me prima di tutto e tutti, però cerca di starmi vicino quando devo affrontare un momento importante”. Nel corso della chiacchierata con Filippo Bisciglia, Andrea ha dichiarato di provare ancora sentimenti per Iris: “Se ti dico che non sono innamorato di Iris, ti direi una falsità. Non posso dirti di no perché andrei contro ciò che provo”.

 

Infine, Alessandra e Rosario hanno deciso di riprovarci. Il ragazzo ha sorpreso la fidanzata regalandole un mezzo di rose rosse. Alessandra, visibilmente commossa, si è lasciata andare a un pianto liberatorio.

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