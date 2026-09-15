Temptation Island, cos'è successo nella puntata di lunedì 14 settembre

Filippo Bisciglia ha raccontato il percorso di tre coppie dell'edizione 2026 di Temptation Island: Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian, Iris e Andrea

Lunedì 14 settembre Filippo Bisciglia ha condotto il secondo e ultimo appuntamento speciale dedicato all’edizione 2026 di Temptation Island. Al centro tre coppie: Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian, Iris e Andrea. I protagonisti hanno raccontato i loro percorsi dopo la fine della trasmissione televisiva.

temptation island, il riassunto di lunedì 14 settembre

Lunedì 7 settembre Filippo Bisciglia ha incontrato quattro coppie: Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Francesca e Danilo, Diamante e Bernadette. Nel secondo appuntamento, il conduttore ha accolto gli altri protagonisti dell’edizione 2026 del docu-reality. Temptation Island e poi… e poi… ha così ripercorso le storie ad alcune settimane di distanza dalla fine della trasmissione televisiva.

Soraya e Cristian hanno proseguito i loro percorsi separatamente. La ragazza ha parlato di alcuni presunti tradimenti dell'ex fidanzato, Cristian ha dichiarato: “Io ho sbagliato nella nostra relazione e te l’ho detto, ma tu adesso stai affrontando questo confronto in un modo in cui non dovresti”. Cristian ha aggiunto: “Nonostante i miei sbagli e i molteplici errori che io possa aver commesso, non mi fido più di Soraya, non come fidanzata, ma come persona”. Soraya ha raccontato: “Io ora sto cercando di ritrovare me stessa”.