Heidi Klum ha regalato una Ferrari al figlio per i suoi 21 anni. VIDEO

Per il 21° compleanno del figlio Henry, Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz hanno mantenuto una promessa fatta sette anni fa: una Ferrari F430 rossa da collezione. La reazione emozionata del ragazzo, ripresa in un video, è diventata virale sui social
Heidi Klum ha scelto un modo decisamente sopra le righe per festeggiare il 21° compleanno del figlio Henry.
Il (super) regalo di mamma Heidi
La supermodella, 53 anni, insieme al marito Tom Kaulitz, musicista dei Tokio Hotel, ha regalato al ragazzo una Ferrari F430 rossa: un modello ormai fuori produzione, molto ricercato tra le auto da collezione e stimato tra i 120mila e i 160mila euro.
Henry - il cui nome completo è Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, nato dalla relazione tra Klum e l'ex marito Seal - ha ricevuto la sorpresa sabato 12 settembre. Il momento della consegna è stato immortalato in un video condiviso su Instagram, dove il ragazzo appare visibilmente commosso e senza parole davanti all'auto.
Una promessa mantenuta dopo sette anni
Dietro il regalo c'è una storia che risale a diversi anni prima. Da adolescente, Henry aveva sfidato il patrigno Tom Kaulitz a una partita a Mario Kart, mettendo in palio proprio l'automobile: "Se vinco, allora Tom dovrà regalarmi una Ferrari quando avrò 21 anni£, diceva il ragazzo in un vecchio filmato recuperato dalla stessa Klum. In caso di sconfitta, invece, avrebbe rinunciato ai videogiochi per tre mesi.
Henry vinse, e la promessa è stata mantenuta. Kaulitz ha raccontato di aver acquistato la Ferrari già l'anno scorso a un salone dell'auto, tenendola nascosta nel garage di casa fino al giorno giusto.
Nel video l'emozione è palpabile fin dai primi istanti. "Non posso credere che sia arrivato quel momento. Hai aspettato per così tanti anni", dice Heidi accompagnando il figlio verso la sorpresa. E la reazione di Henry, appena scorge il bolide rosso, è immediata: "Oh mio Dio! Non so nemmeno cosa dire".
Un fuoriprogramma che ha subito fatto il giro dei social, tra chi si è commosso per la scena e chi ha commentato la generosità del gesto. Del resto, per Henry -oggi modello e aspirante musicista come il padre - quella Ferrari non era solo un'auto di lusso, ma il coronamento di un sogno immaginato da adolescente e atteso per anni.