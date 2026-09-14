Heidi Klum ha regalato una Ferrari al figlio per i suoi 21 anni. VIDEO

Per il 21° compleanno del figlio Henry, Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz hanno mantenuto una promessa fatta sette anni fa: una Ferrari F430 rossa da collezione. La reazione emozionata del ragazzo, ripresa in un video, è diventata virale sui social

Henry - il cui nome completo è Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, nato dalla relazione tra Klum e l'ex marito Seal - ha ricevuto la sorpresa sabato 12 settembre. Il momento della consegna è stato immortalato in un video condiviso su Instagram, dove il ragazzo appare visibilmente commosso e senza parole davanti all'auto.

La supermodella, 53 anni, insieme al marito Tom Kaulitz , musicista dei Tokio Hotel, ha regalato al ragazzo una Ferrari F430 rossa : un modello ormai fuori produzione, molto ricercato tra le auto da collezione e stimato tra i 120mila e i 160mila euro.

Una promessa mantenuta dopo sette anni

Dietro il regalo c'è una storia che risale a diversi anni prima. Da adolescente, Henry aveva sfidato il patrigno Tom Kaulitz a una partita a Mario Kart, mettendo in palio proprio l'automobile: "Se vinco, allora Tom dovrà regalarmi una Ferrari quando avrò 21 anni£, diceva il ragazzo in un vecchio filmato recuperato dalla stessa Klum. In caso di sconfitta, invece, avrebbe rinunciato ai videogiochi per tre mesi.

Henry vinse, e la promessa è stata mantenuta. Kaulitz ha raccontato di aver acquistato la Ferrari già l'anno scorso a un salone dell'auto, tenendola nascosta nel garage di casa fino al giorno giusto.

Nel video l'emozione è palpabile fin dai primi istanti. "Non posso credere che sia arrivato quel momento. Hai aspettato per così tanti anni", dice Heidi accompagnando il figlio verso la sorpresa. E la reazione di Henry, appena scorge il bolide rosso, è immediata: "Oh mio Dio! Non so nemmeno cosa dire".

Un fuoriprogramma che ha subito fatto il giro dei social, tra chi si è commosso per la scena e chi ha commentato la generosità del gesto. Del resto, per Henry -oggi modello e aspirante musicista come il padre - quella Ferrari non era solo un'auto di lusso, ma il coronamento di un sogno immaginato da adolescente e atteso per anni.