Dall’11 al 27 settembre 2026 la kermesse porta nella Capitale concerti, performance e laboratori con artisti provenienti da Italia, Albania, Siria, Libano, Palestina, Iran, Marocco e Tunisia. Due le location: la Biblioteca Laurentina e il Parco Tevere Marconi. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero

Musica, danza, parole e tradizioni che attraversano il Mediterraneo e arrivano fino al Medio Oriente. È questa la direzione della terza edizione di Inlingua, il festival transculturale che dall’11 al 27 settembre 2026 torna a Roma con un programma dedicato alle contaminazioni artistiche e alle diverse comunità che abitano la città. Concerti, performance e laboratori si alterneranno tra la Biblioteca Laurentina e il Parco Tevere Marconi, trasformando due luoghi della Capitale in spazi di incontro attraverso le arti.

Il cuore musicale dell'edizione 2026 è LaMar, un progetto che guarda al Mediterraneo come a un territorio di passaggio e connessione. Un mare che divide geograficamente, ma che nel corso dei secoli ha messo in comunicazione popoli, lingue, musiche e tradizioni. Sul palco si incontreranno artisti provenienti da Italia, Albania, Siria, Libano, Palestina, Iran, Marocco e Tunisia, in un percorso che alterna repertori tradizionali, ricerca contemporanea, musica popolare, danza e sperimentazione.