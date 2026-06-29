La Prima Estate, i Twenty One Pilots sempre più grandi, Wet Leg nel prime
Due band dalle sonorità diverse, in momenti differenti della loro carriera ma pur sempre nel loro prime: i Twenty One Pilots e le Wet Leg sono i protagonisti della terza giornata del secondo week end de La Prima Estate. Prima di loro i messicani Midnight Generation, in Italia con il tour mondiale “Tender Love” e Aurevoir Sòfia, band milanese che per la scelta del nome si è ispirata a Inglourious Basterds di Quentin Tarantino. Il racconto dell’inviata Valentina Clemente