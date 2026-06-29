1/18 Foto di Fabio Paleari

I Twenty One Pilots portano a La Prima Estate The Clancy Tour: Breach, concerto a sostegno del settimo e dell'ottavo album in studio, ovvero Clancy e Breach. Tyler Joseph, cantante, tastierista e bassista e Josh Dun, batterista della band non si sono risparmiati. Il risultato? Uno show divertente, colorato, esplosivo e con tutti i principali successi della band (e alcune cover molto interessanti)