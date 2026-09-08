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Spettacolo

Film-concerto, perché la musica dal vivo sta conquistando le sale

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Dal docufilm sugli Oasis in anteprima al Festival di Venezia al film di Ultimo, da Katy Perry ai Queen, ecco la nuova alleanza tra musica dal vivo e sale cinematografiche: la sinergia tra grandi eventi e grandi schermi vale milioni

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