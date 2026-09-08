Film-concerto, perché la musica dal vivo sta conquistando le sale

Dal docufilm sugli Oasis in anteprima al Festival di Venezia al film di Ultimo, da Katy Perry ai Queen, ecco la nuova alleanza tra musica dal vivo e sale cinematografiche: la sinergia tra grandi eventi e grandi schermi vale milioni
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