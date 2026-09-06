Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Il baritono Misha Kiria: “L’elisir per una carriera internazionale? Non mollare mai”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Misha Kiria è Dulcamara in "L'elisir d'amore". Foto: Brescia Amisano

Georgiano, ex allievo del corso di perfezionamento per cantanti lirici dell’Accademia della Scala, è sul palco del Piermarini come Dulcamara in “L’elisir d’amore” di Donizetti. Un ritorno per lui, che oggi canta nei teatri più importanti al mondo, nel luogo dove tutto è iniziato. E un esempio per i giovani studenti ai quali ricorda: “Ho fatto venti concorsi, non vincevo mai. Ogni volta arrivavo a casa e ricominciavo a studiare pensando che un giorno ce l’avrei fatta. Bisogna andare sempre dritti e non mollare mai”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ