Georgiano, ex allievo del corso di perfezionamento per cantanti lirici dell’Accademia della Scala, è sul palco del Piermarini come Dulcamara in “L’elisir d’amore” di Donizetti. Un ritorno per lui, che oggi canta nei teatri più importanti al mondo, nel luogo dove tutto è iniziato. E un esempio per i giovani studenti ai quali ricorda: “Ho fatto venti concorsi, non vincevo mai. Ogni volta arrivavo a casa e ricominciavo a studiare pensando che un giorno ce l’avrei fatta. Bisogna andare sempre dritti e non mollare mai”