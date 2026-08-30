La coreografia, andata in scena in prima nazionale alla Biennale Danza, è nata dall’incontro tra la cinese Wen Hui e la giapponese Eiko Otake, due artiste con due storie legate alla Seconda Guerra Mondiale. Un lavoro che è partito dalla ricerca sulle “confort women”, le donne trafficate e violentate dall’esercito giapponese, per indagare su ciò che resta sul corpo e nella memoria collettiva. Una riflessione e un atto teatrale (e politico) per ricordare quanto sia fragile e preziosa ogni singola vita umana