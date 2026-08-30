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Spettacolo

What is war, uno spettacolo sui segni che lascia una guerra anche alle future generazioni

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Ph. Andrea Avezzù Courtesy La Biennale di Venezia

La coreografia, andata in scena in prima nazionale alla Biennale Danza, è nata dall’incontro tra la cinese Wen Hui e la giapponese Eiko Otake, due artiste con due storie legate alla Seconda Guerra Mondiale. Un lavoro che è partito dalla ricerca sulle “confort women”, le donne trafficate e violentate dall’esercito giapponese, per indagare su ciò che resta sul corpo e nella memoria collettiva. Una riflessione e un atto teatrale (e politico) per ricordare quanto sia fragile e preziosa ogni singola vita umana

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