Tom Hardy debutta nel rap con la voce di Bane, il villain di Batman

Lontano dai set e dai suoi ruoli più iconici, Tom Hardy sorprende il pubblico con un nuovo capitolo della sua carriera. L’attore britannico ha pubblicato il suo album d’esordio rap, un progetto coltivato per anni che lo riporta a una passione nata nell’adolescenza e mai davvero abbandonata. L’album si intitola Czarface Meets Frankie Pulitzer ed è firmato con lo pseudonimo Frankie Pulitzer, alter ego musicale di Hardy. Il disco, composto da 15 brani, nasce dalla collaborazione con il collettivo underground Czarface - formato da 7L, Esoteric e Inspectah Deck dei Wu-Tang Clan - e ospita anche artisti come Busta Rhymes, Method Man ed EL-P. Pur essendo il suo primo lavoro ufficiale, Hardy aveva raccontato già anni fa di scrivere e registrare rap fin da quando aveva 14 o 15 anni, senza aver mai pubblicato quel materiale.