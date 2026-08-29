Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tom Hardy debutta nel rap con la voce di Bane, il villain di Batman

Spettacolo
©Getty

Una passione coltivata lontano dai riflettori è diventata oggi un progetto ufficiale. Tra riferimenti ai fumetti, Shakespeare e cultura pop, una delle star più note di Hollywood sorprende il pubblico con un inatteso debutto musicale

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lontano dai set e dai suoi ruoli più iconici, Tom Hardy sorprende il pubblico con un nuovo capitolo della sua carriera. L’attore britannico ha pubblicato il suo album d’esordio rap, un progetto coltivato per anni che lo riporta a una passione nata nell’adolescenza e mai davvero abbandonata. L’album si intitola Czarface Meets Frankie Pulitzer ed è firmato con lo pseudonimo Frankie Pulitzer, alter ego musicale di Hardy. Il disco, composto da 15 brani, nasce dalla collaborazione con il collettivo underground Czarface - formato da 7L, Esoteric e Inspectah Deck dei Wu-Tang Clan - e ospita anche artisti come Busta Rhymes, Method Man ed EL-P. Pur essendo il suo primo lavoro ufficiale, Hardy aveva raccontato già anni fa di scrivere e registrare rap fin da quando aveva 14 o 15 anni, senza aver mai pubblicato quel materiale.

Shakespeare, supereroi e il ritorno di Bane

Il disco è un concentrato di riferimenti alla cultura pop: da Doctor Doom al Green Goblin, passando per Martin Scorsese, Stephen King e perfino Titanic. Il momento più curioso arriva però nel brano “Grim-Visaged War”, dove Hardy recita il celebre monologo del Riccardo III di Shakespeare utilizzando la voce roca e inconfondibile di Bane, il villain interpretato ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Un omaggio ironico al personaggio che lo ha reso uno dei cattivi più memorabili del cinema contemporaneo e che, a distanza di anni, torna a vivere in una veste completamente nuova: quella di un rapper.

Approfondimento

MobLand 2, il trailer della serie tv con Tom Hardy

Spettacolo: Ultime notizie

Mostra dei Cinema di Venezia, da Clooney agli Oasis gli ospiti. FOTO

Cinema

Dal 2 al 12 settembre 2026 un parterre di grandi ospiti internazionali è atteso al Lido. Da...

18 foto

Trento Live Fest: due weekend di musica italiana nell'estate trentina

Spettacolo

Tra la Trentino Music Arena e il Teatro Capovolto nel centro della città, la seconda edizione del...

Gianna Nannini, è uscito il singolo Meraviglioso errore

Musica

Sabato 13 marzo Gianna Nannini aprirà il tour con lo spettacolo in scena al Modigliani Forum di...

Coez in concerto a Mantova, la possibile scaletta

Musica

Dopo l'atteso concerto del cantautore, il Mantova Summer Festival proseguirà con numerosi altri...

Toy Story 5, la data di uscita del film d'animazione Pixar su Disney+

Cinema

La pellicola arriverà in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la...

Spettacolo: Per te