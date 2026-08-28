Trento Live Fest: due weekend di musica italiana nell'estate trentina

Tra la Trentino Music Arena e il Teatro Capovolto nel centro della città, la seconda edizione del festival porta a Trento concerti, incontri e un dialogo diretto con chi la musica la scrive, la produce e la porta sul palco. Da Gemitaiz a Luca Carboni, da Madame ai Negramaro, una lineup che attraversa linguaggi e generazioni
Per qualche giorno Trento cambia ritmo. Non soltanto perché la Trentino Music Arena torna a riempirsi di concerti, ma perché la musica occupa anche altri spazi della città, uscendo dalla dimensione del live per trasformarsi in conversazione, racconto e confronto. È questa la cifra della seconda edizione del Trento Live Fest, in programma tra il centro storico e la Trentino Music Arena: un festival che mette insieme artisti appartenenti a mondi molto diversi - dal rap al cantautorato, dal pop all'indie, fino alle nuove contaminazioni elettroniche - e prova ad avvicinare il pubblico anche al lavoro che esiste prima di una canzone e prima di un palco.
Il "dietro le quinte" arriva in centro città
La novità più evidente è proprio nel cuore di Trento. Al Teatro Capovolto di Piazza Cesare Battisti, tre incontri mattutini accompagnano il programma serale con un'idea diversa di festival: non interviste promozionali, ma conversazioni dedicate al "dietro le quinte" della musica. Dopo l'appuntamento con Andro Andrea Mariano, oggi è stato il turno di Rodrigo D'Erasmo, mentre domenica 30 agosto chiuderà il ciclo Francesco Motta. Se i concerti raccontano il risultato finale, gli incontri del Teatro Capovolto provano invece a riportare l'attenzione su tutto ciò che viene prima: i percorsi, le scelte, le collaborazioni e i diversi modi di lavorare sulla musica. I tre protagonisti arrivano infatti da esperienze molto diverse. Andro Andrea Mariano porta il suo percorso tra Negramaro, produzione musicale e progettazione culturale; Rodrigo D'Erasmo quello di un violinista di formazione classica che ha attraversato rock, pop, cinema e teatro; Francesco Motta quello di un cantautore e musicista che ha fatto della sperimentazione una parte centrale del proprio percorso.
Il primo weekend tra rap, pop e cantautorato
Il 28 agosto il palco è affidato a Gemitaiz e Venerus. Gemitaiz porta a Trento l'“Elsewhere Live Tour 2026”, con nuovi arrangiamenti e una band di musicisti al suo fianco, tra cui Rodrigo D'Erasmo, protagonista dello stesso giorno dell'incontro mattutino al Teatro Capovolto. Venerus presenta invece il proprio universo musicale, dove soul, R&B, elettronica e cantautorato convivono. Il 29 agosto tocca a Fulminacci e Mobrici, mentre il 30 agosto chiudono il primo fine settimana Luca Carboni e Tropico, due generazioni della canzone italiana riunite nello stesso cartellone.
Il secondo weekend e la chiusura con Negramaro e Motta
Il festival riprende il 4 settembre con Madame e Ditonellapiaga, per proseguire il 5 settembre con Emma e Sayf. La chiusura, il 6 settembre, sarà affidata a Negramaro e Motta. Per i Negramaro sarà una delle ultime tappe del tour "Una storia ancora semplice live 2026”, mentre Motta porterà sul palco il tour "La Fine dei Vent’anni - 10th Anniversary”. Una conclusione che riporta insieme due percorsi molto diversi della musica italiana contemporanea e chiude il programma costruito dal festival nell'arco dei due weekend.
La musica per scoprire anche la cità
C'è poi un elemento che tiene insieme il programma senza bisogno di cercare un unico genere o un unico pubblico: il rapporto con i luoghi. La Trentino Music Arena ospita le sette serate del festival, mentre le masterclass al Teatro Capovolto portano la musica nel centro di Trento, in Piazza Cesare Battisti. Due spazi diversi, due modi di vivere lo stesso appuntamento: il grande palco da una parte, il confronto ravvicinato dall'altra. È anche attraverso questa alternanza che il Trento Live Fest prova a inserirsi nella città, facendo della musica non soltanto qualcosa da ascoltare, ma anche un'occasione per attraversare e abitare luoghi diversi di Trento.