Trento Live Fest: due weekend di musica italiana nell'estate trentina

Tra la Trentino Music Arena e il Teatro Capovolto nel centro della città, la seconda edizione del festival porta a Trento concerti, incontri e un dialogo diretto con chi la musica la scrive, la produce e la porta sul palco. Da Gemitaiz a Luca Carboni, da Madame ai Negramaro, una lineup che attraversa linguaggi e generazioni Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Per qualche giorno Trento cambia ritmo. Non soltanto perché la Trentino Music Arena torna a riempirsi di concerti, ma perché la musica occupa anche altri spazi della città, uscendo dalla dimensione del live per trasformarsi in conversazione, racconto e confronto. È questa la cifra della seconda edizione del Trento Live Fest, in programma tra il centro storico e la Trentino Music Arena: un festival che mette insieme artisti appartenenti a mondi molto diversi - dal rap al cantautorato, dal pop all'indie, fino alle nuove contaminazioni elettroniche - e prova ad avvicinare il pubblico anche al lavoro che esiste prima di una canzone e prima di un palco.

Il "dietro le quinte" arriva in centro città La novità più evidente è proprio nel cuore di Trento. Al Teatro Capovolto di Piazza Cesare Battisti, tre incontri mattutini accompagnano il programma serale con un'idea diversa di festival: non interviste promozionali, ma conversazioni dedicate al "dietro le quinte" della musica. Dopo l'appuntamento con Andro Andrea Mariano, oggi è stato il turno di Rodrigo D'Erasmo, mentre domenica 30 agosto chiuderà il ciclo Francesco Motta. Se i concerti raccontano il risultato finale, gli incontri del Teatro Capovolto provano invece a riportare l'attenzione su tutto ciò che viene prima: i percorsi, le scelte, le collaborazioni e i diversi modi di lavorare sulla musica. I tre protagonisti arrivano infatti da esperienze molto diverse. Andro Andrea Mariano porta il suo percorso tra Negramaro, produzione musicale e progettazione culturale; Rodrigo D'Erasmo quello di un violinista di formazione classica che ha attraversato rock, pop, cinema e teatro; Francesco Motta quello di un cantautore e musicista che ha fatto della sperimentazione una parte centrale del proprio percorso.

Rodrigo D'Erasmo durante la masterclass al Teatro Capovolto

Il primo weekend tra rap, pop e cantautorato Il 28 agosto il palco è affidato a Gemitaiz e Venerus. Gemitaiz porta a Trento l'“Elsewhere Live Tour 2026”, con nuovi arrangiamenti e una band di musicisti al suo fianco, tra cui Rodrigo D'Erasmo, protagonista dello stesso giorno dell'incontro mattutino al Teatro Capovolto. Venerus presenta invece il proprio universo musicale, dove soul, R&B, elettronica e cantautorato convivono. Il 29 agosto tocca a Fulminacci e Mobrici, mentre il 30 agosto chiudono il primo fine settimana Luca Carboni e Tropico, due generazioni della canzone italiana riunite nello stesso cartellone.

La serata inaugurale del festival: "Random - Una festa a caso"

Il secondo weekend e la chiusura con Negramaro e Motta Il festival riprende il 4 settembre con Madame e Ditonellapiaga, per proseguire il 5 settembre con Emma e Sayf. La chiusura, il 6 settembre, sarà affidata a Negramaro e Motta. Per i Negramaro sarà una delle ultime tappe del tour "Una storia ancora semplice live 2026”, mentre Motta porterà sul palco il tour "La Fine dei Vent’anni - 10th Anniversary”. Una conclusione che riporta insieme due percorsi molto diversi della musica italiana contemporanea e chiude il programma costruito dal festival nell'arco dei due weekend.

Lineup completa delle sette serate alla Trentino Music Arena