Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Amy Winehouse, a vent’anni dal debutto torna Back to Black

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

L’epico album dell’artista londinese, morta a soli 27 anni nel 2011, viene ripubblicato e arricchito di contenuti inediti, due decenni dopo la sua uscita, il 27 ottobre 2006. La data del rilascio è il prossimo 23 ottobre

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ