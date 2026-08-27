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Spettacolo

Così "La porta della realtà" racconta Bellocchio oltre il regista

Gianmaria Tammaro
©Getty

Un "film-fotografia" che ritrae Marco Bellocchio da due prospettive: quella del regista, con il set, il lavoro con gli attori e il suo modo, così peculiare, di dirigere; e poi quella più personale, con i due figli, Pier Giorgio ed Elena, e il passato della sua famiglia

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