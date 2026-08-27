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Amal e George Clooney, festa in giardino a Villa Oleandra con l'astrologa delle star

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Una serata elegante sulle rive del lago di Como, tra giardini curati, ospiti internazionali e atmosfera riservata. A Laglio una delle ville più celebri del lago ha aperto le sue porte per una cena privata di fine estate

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Villa Oleandra torna a illuminarsi per una serata privata in compagnia di George e Amal Clooney. Nella loro residenza di Laglio, sul lago di Como, la coppia ha accolto alcuni ospiti per una cena in giardino, confermando la consuetudine di trascorrere qui parte dell’estate e di organizzare occasioni conviviali nella loro dimora italiana. Tra gli invitati c’era anche Angela Pearl, astrologa australiana molto seguita sui social, che ha pubblicato alcune fotografie della serata insieme a immagini degli spazi esterni della villa. "Onorata di essere stata ospite nella splendida villa di George Clooney. Ho trascorso una serata meravigliosa cenando con George e Amal", ha scritto a corredo degli scatti. Per l’occasione Amal ha scelto un elegante abito nero in stile lingerie, impreziosito da ricami, mentre George ha indossato un completo grigio.

Villa Oleandra, il buen retiro dei Clooney sul lago

Acquistata da George Clooney nei primi anni Duemila, Villa Oleandra è diventata nel tempo uno dei luoghi più iconici del lago di Como e il principale rifugio italiano dell’attore. La proprietà, che conta numerosi ambienti e ampi spazi all’aperto, comprende anche piscina, campi sportivi, palestra e sala cinema. Nel corso degli anni la villa ha accolto numerosi amici celebri della coppia, trasformandosi in teatro di cene e incontri riservati. È anche un luogo legato alla storia personale di George e Amal: proprio qui, nel 2013, i due si conobbero dopo essere stati presentati da un amico comune. L’anno successivo arrivò il matrimonio a Venezia e nel 2017 la nascita dei gemelli Ella e Alexander.

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