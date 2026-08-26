I Beckham in vacanza a Capri, la cena e il post sui social

Dopo la costiera amalfitana, David e Victoria Beckham in vacanza in Italia, hanno fatto tappa nella splendida isola di Capri. La coppia, sempre più glam e innamorata che mai, è stata vista passeggiare mano nella mano nella famosa Piazzetta. E nonostante abbiano cercato di non dare nell'occhio, la missione è fallita. Dopo le uscite di lui con indosso un cappellino con visiera per camuffarsi tra la folla di turisti e di lei con tanto di grandi occhiali da sole, sono usciti allo scoperto. I due infatti non hanno saputo resistere al richiamo dell'ottimo cibo italiano e si sono concessi una cena nella sede di Capri del celebre ristorante Concettina ai 3 Santi (in fondo all'articolo il post da Instagram).