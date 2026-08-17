David, la moglie Victoria e i figli più piccoli, Cruz e Harper, hanno trascorso tre giorni all’hotel cinque stelle Borgo Santandrea di Amalfi. La notte di Ferragosto hanno invece assistito ai fuochi d’artificio di Santa Maria a Mare a Maiori a bordo di un’imbarcazione. Non è la prima volta che la famiglia Beckham, che più volte ha detto di amare l’Italia con il suo cibo e tradizioni, sceglie la costiera come tappa per le sue vacanze ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ferragosto in Costiera Amalfitana per la famiglia Beckham. Come già accaduto negli scorsi anni, l’ex calciatore inglese ha scelto la costa come tappa per le sue ferie di agosto: tre giorni trascorsi tra mare, cibo italiano, relax e tradizioni locali. In altre occasioni, i Beckham erano giunti sulla costa d’Amalfi a bordo del loro super yacht Seven: questa volta, invece, David, Victoria e i figli più piccoli Cruz e Harper hanno optato per l’hotel di lusso a cinque stelle Borgo Santandrea di Amalfi.

Dalle storie Instagram di Victoria Beckham - victoriabeckham/Instagram

I racconti social di Victoria Il nome della struttura non è mai stato esplicitato ma le numerose storie su Instagram della ex Spice girl sono state sufficienti per individuare il luogo scelto dalla famiglia. L’ex capitano della nazionale inglese e numero 7 del Manchester United è sempre presente nelle foto e nei video della moglie, protagonista di alcuni siparietti dolci e simpatici della coppia. Come quando si vede David che offre qualcosa da mangiare a un gabbiano che si è avvicinato alla terrazza. O ancora quando Victoria prende bonariamente in giro il marito accarezzandogli la barba e suggerendo che sarebbe arrivato il momento di aggiustarla. Leggi anche Case vacanze 'pollaio' a Gallipoli: 17 persone in una casa per 9

Amore per l’Italia I giorni trascorsi ad Amalfi sono stati a cavallo con Ferragosto. I Beckham hanno infatti trascorso la notte del 15 agosto a bordo di un'imbarcazione dalla quale hanno assistito allo spettacolo pirotecnico di Santa Maria a Mare a Maiori: uno dei momenti più tipici e tradizionali della festa ferragostana in Italia. I Beckham non hanno mai tenuto nascosto il loro amore per la Penisola, ricca di cibo, tradizioni e paesaggi che hanno fatto innamorare David e Victoria.